MasterD consigue el Sello de Oro de Excelencia Empresarial

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 17:46 h (CET) La academia de formación MasterD ha vuelto a ser premiada por sus buenas prácticas y su evolución a lo largo de sus más de 25 años de historia MasterD ha conseguido un año más cosechar éxitos como empresa a nivel nacional, por su bagaje como academia de formación a distancia y presencial. Esta vez, se ha traducido en la obtención el Sello de Oro a la Excelencia Empresarial en Aragón, comunidad que la vio nacer hace más de 25 años.

Este premio confirma el buen hacer de la empresa durante toda su historia y la gran capacidad de evolución. MasterD se ha establecido como grupo líder en formación abierta, apostando por las personas que conforman la organización, su talento, trabajo en equipo, innovación de sus métodos de trabajo y la atención personalizada a todos y cada uno de sus alumnos.

MasterD ante la crisis del Covid

En los tiempos de pandemia por los que atravesamos, que tan duramente han azotado a miles de empresas, MasterD ha continuado e incluso ha reforzado su modelo de formación abierta, haciendo especial hincapié en la formación online y en el desarrollo de innovaciones para ofrecer el mejor servicio. Esto ha permitido a la empresa firmar otro gran año de crecimiento, volviéndose a superar y adaptándose a una situación inédita.

Su modelo educativo se basa principalmente en ofrecer al alumno aquello que necesita en cada momento, a nivel de atención personalizada, recursos online, metodologías adaptadas como el Sistema P8.10 y, en especial, un amplio equipo de profesionales a su disposición.

Personas y resultados

Todo esto no sería posible sin el activo más importante de la empresa: las personas. Como reza uno de sus valores, “personas comprometidas con personas”, el modelo empresarial se centra en el liderazgo individual y colectivo de los trabajadores, así como en su realización personal y profesional. Esto desemboca en su visión: “Hacer de MasterD un lugar de trabajo feliz para las personas que lo componen”.

Y atendiendo a las personas, el objetivo de MasterD no es otro que conseguir buenos resultados. Cada año son más los alumnos que terminan su formación en MasterD, consiguen una plaza de empleo público o logran su puesto de trabajo soñado. Los grandes resultados de los alumnos son los de MasterD

Evolución MasterD

El grupo educativo pasa actualmente por uno de los mejores momentos de su historia. Gracias a esta transformación digital que le ha permitido superar las barreras impuestas por la pandemia, la empresa espera terminar el año con un crecimiento del 28% con respecto al año anterior. La positiva evolución de la empresa ha hecho que importantes grupos inversores como KKR hayan apostado por la empresa, lo que hace presagiar que el crecimiento será todavía mayor en los años venideros.

MasterD cuenta ya con 31 centros de formación en toda la Península Ibérica, 27 en España y 4 en Portugal, y espera seguir expandiéndose en los próximos años. A través de su amplio catálogo de cursos profesionales y preparación de oposiciones, ofrece numerosas alternativas a los estudiantes, destacando una formación online en auge entre los estudiantes de todo el mundo, consolidándose como la academia líder en formación abierta en todo el territorio.

