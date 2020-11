Devo nombra al exresponsable de seguridad de CrowdStrike y Aqua como su nuevo SVP de Desarrollo Corporativo Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 17:07 h (CET) Upesh Patel será el encargado de ampliar y consolidar las alianzas de Devo con otros socios tecnológicos, con el objetivo de impulsar y acelerar el crecimiento y la demanda de sus clientes. La compañía aumenta sus ingresos en más de un 100% en los últimos 12 meses Devo, la compañía de seguridad y análisis de datos nativa en la nube, ha anunciado hoy el nombramiento de Upesh Patel como nuevo vice presidente senior de Desarrollo Corporativo de la compañía. Patel cuenta con una profunda experiencia y un sólido historial en el sector de la seguridad, así como en tecnologías de seguridad nativas en la nube de última generación, y construyendo relaciones estratégicas en algunas de las empresas de seguridad más reconocidas del mundo, como Aqua Security, CrowdStrike, IBM Security y Check Point Software. Patel desempeñará un papel clave dentro de la evolución de la dirección estratégica de Devo, aportando conocimientos fundamentales sobre productos, tendencias de mercado y oportunidades de negocio.

Patel se une a Devo en un momento crucial para la compañía, en un momentum de crecimiento que continua durante la segunda mitad de este año, y que todo apunta a que va a seguir manteniendo el ritmo. De esta manera, destaca el crecimiento de Devo durante el tercer trimestre, de más del 100% de un año a otro, el cual está sustentado en un fuerte incremento de los clientes de la compañía, entre los que se incluyen empresas como Bird, Magna International, One Main Financial, y Sprout Social.

“Estamos experimentando un cambio radical en el mercado de security analytics, ya que cada vez más organizaciones tratan de reemplazar las soluciones heredadas que han fallado a los analistas y a los SOC, especialmente a medida que las empresas han ido agilizando su transición a la nube", declara Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. “Cada vez son mayores los requisitos de los clientes -a los cuales Devo está en una posición ideal para atender-, ya que están provocando un aumento de la necesidad y del interés de un amplio espectro de socios estratégicos. La experiencia y la visión de Upesh serán claves para Devo, al mismo tiempo que evolucionamos a la siguiente fase dentro del crecimiento y el éxito de la compañía gracias a integraciones y partnerthips con empresas tecnológicas de primer nivel, que van desde proveedores de servicios cloud hasta socios tecnológicos y fabricantes de equipos originales. Estamos absolutamente encantados de tener a Upesh en nuestro equipo".

Upesh Patel aporta décadas de experiencia a nivel ejecutivo en estrategia empresarial y desarrollo corporativo. En los últimos años ha desempeñado el cargo de vicepresidente de desarrollo de negocio en Aqua Security, la compañía pionera en seguridad de contenedores en la nube. Antes de trabajar en Aqua, fue vicepresidente de desarrollo empresarial y corporativo en CrowdStrike, y pasó varios años como vicepresidente de desarrollo empresarial en Trusteer, compañía que fue adquirida por IBM Security. También pasó casi una década en Check Point Software como director de desarrollo de negocios. Patel es licenciado en ciencias informáticas en la Universidad de Kent, en Canterbury, en el Reino Unido.

El momentum de Devo también se ve reflejado en los numerosos elogios que está recibiendo la compañía por parte de la industria. Solo en el último mes, Devo ha pasado a ocupar un lugar prioritario en el 2020 Deloitte Technology Fast 500 por segundo año consecutivo y fue nombrado líder en en The Forrester Wave™: Inteligencia Artificial para Operaciones de IT, Q4 2020, Q4 2020.

Acerca de Devo

Devo multiplica el valor de los datos de sistemas para las empresas más digitalizadas del mundo, haciendo uso de ellos de forma inmediata. Solo la plataforma de análisis de datos nativa en la nube de Devo responde tanto a la explotación de volumen de datos como a las nuevas exigencias de los algoritmos y de la automatización. Esto permite que los equipos de seguridad y operaciones de TI puedan completar la transformación y digitalización de los datos de sistemas para hacer evolucionar a las grandes empresas. Fundada en España en 2011, y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo es una empresa privada y está respaldada por Insight Partners, Georgian, and Bessemer Venture Partners. Para más información visita www.devo.com.

