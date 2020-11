El sector asegurador español, preocupado por el recobro Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 16:58 h (CET) Un estudio de pfsGROUP e ICEA analiza la situación de la gestión de recobros en el sector seguros en nuestro país a raíz de la pandemia y las necesidades tecnológicas para una transformación eficiente del mismo. El 91% de las compañías aseguradoras fija su atención en el recobro de primas pfsGROUP, especialista en consultoría de procesos de negocio críticos para el sector financiero y tecnológico, publica los resultados del estudio “Situación de la gestión de recobros en el sector asegurador”, elaborado en colaboración con ICEA. Según el informe, la gestión de recobros es uno de los principales factores a tener en cuenta en los próximos años para las aseguradoras. De hecho, el 91% de las entidades encuestadas afirma realizar algún tipo de gestión, siendo el recobro de primas la más extendida por razones de rentabilidad (83%), seguida de motivos de control interno (68%) y mejoras de los procesos de gestión de carteras (22%).

Este estudio, en el que participan las principales aseguradoras de España, tiene como objetivo conocer los aspectos de mejora en las entidades del sector en lo materia de gestión de recobros de primas, recuperación de pagos y salvamento de siniestros, y el papel que juega la tecnología como habilitador de la estructuración de estos procesos. Para ello, han participado 39 entidades y grupos, que representan una cuota de mercado del 50% del volumen de primas del sector asegurador en seguros de no vida, que en 2019 ascendió a 36.632 millones de euros, según datos de ICEA.

También crece la preocupación por el aumento de los impagos y su repercusión en la cuenta de resultados, especialmente en momentos económico-sociales tan delicados como el actual a causa del Covid-19.

Por su parte, 9 de cada 10 entidades cuenta con estrategias claras y comunicadas, tanto en la gestión de Recobros, como en Recuperación de Pagos y en el Salvamento de Siniestros.

Respecto al uso de las nuevas tecnologías y cómo se efectúan los procesos de gestión de recobros, así como las herramientas asociadas a los mismos, el estudio revela que el 47% de las aseguradoras realizan este cometido internamente con soluciones propias. El 78% de las entidades se apoya en alguna herramienta dentro de su organización, siendo las soluciones que generan alertas y tareas según las estrategias definidas, y de manera individual por usuario, las más comunes.

“La preocupación por la gestión de la deuda un tema candente", apunta Agustín Rodríguez, CEO de pfsGROUP. “Estos datos muestran que el camino hacia la rentabilidad, la sostenibilidad y la competitividad pasan por una transformación eficiente de la gestión de procesos, y en este caso del recobro. La eficiencia es el único parámetro que garantiza el éxito a medio-largo plazo de cualquier organización, especialmente ante situaciones de incertidumbre como la actual”.

"Para una transformación eficiente, el sector asegurador debe reimaginar el seguro. Apostar por soluciones de digitalización y simplificación, e incorporar modelos disruptivos ayudará a mejorar la productividad y reducir los gastos operativos hasta un 40%”, apostilla Mario Martín, director general de pfsINSURANCE. “Tecnologías como Zero Back-Office (ZBO), permiten desarrollar “núcleos de eficiencia” personalizados para cada cliente optimizando sus procesos de negocio de manera end-to-end de forma especializada, respondiendo a las necesidades de eficiencia del sector asegurador y a la mejora de su cuenta de resultados”.

Para más información, visitar: www.pfsgroup.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.