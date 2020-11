Black Friday en Koröshi con hasta el 50% de descuento Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 16:10 h (CET) Koröshi ya tiene activo en su web www.koroshishop.com la promoción de Black Friday que promete ser demoledora. Con hasta el 50% de descuento en artículos seleccionados, 30% de descuento en chaquetas, jerséis y pantalones de temporada y 20% de descuento en el resto de prendas. La promoción durará hasta el 30 de Noviembre, sumándose al Cyber Monday Koröshi se ha convertido en un referente en cuanto a calidad y diseño de sus prendas en los últimos años y ha crecido exponencialmente en el mercado online. Este Black Friday la firma de moda casual tira la casa por la ventana y ofrece a todos sus visitantes tanto online como en tiendas físicas hasta un 50% de descuento .

De esta manera la marca quiere consolidar su presencia en el mercado online con una oferta irresistible que durará hasta finales de noviembre. Koröshi prepara para este Black Friday una selección de artículos con hasta el 50% de descuento. Además, tanto los clientes online como en las tiendas físicas que la marca tiene en toda España, podrán disfrutar del 30% de descuento en todas las chaquetas, jerséis y pantalones tanto de hombre como de mujer y el 20% de descuento en el resto de prendas y los clientes de la tienda online koroshishop.com podrán recibir sus pedidos en casa con las máximas medidas de protección y sin gastos de envío.

Será una oportunidad única para los amantes de la moda de poder renovar su armario con la nueva colección de temporada de Koröshi. La firma tiene muy claro lo que quiere ofrecer a sus consumidores y su misión es acercar la “experiencia de marca” al gran público a los con unos precios muy competitivos. Para ello utiliza lo que han “bautizado” como una “estrategia HI-LOW” (High-quality - Lowprice). Muchas marcas hacen Low Cost, no es el caso de Koröshi. Su "COST" no es low ya que las prendas tienen una alta calidad, con muchos detalles, un fantástico diseño y un material de primer nivel. Es por eso que Koröshi fabrica junto a las marcas más importantes del mundo. Lo verdaderamente revolucionario es que ese espíritu de marca pueda ofrecerse al consumidor a precios tan bajos (Low) ofreciéndole a éste un valor tan alto (High). A este hecho se debe su éxito y rápido crecimiento. Siguiendo la teoría del caos, más allá de las modas y las tendencias, siempre con una visión optimista y vital.

La crisis del coronavirus ha hecho que muchas empresas se replanteen sus estrategias y Koröshi ha hecho una apuesta muy fuerte por su canal online. Por este motivo ha renovado totalmente el diseño de su página y ha añadido nuevas funcionalidades para hacer que la experiencia de compra online sea realmente satisfactoria. Además de añadir diferentes métodos de pago para que el cliente pueda escoger el que mejor le convenga, también ha eliminado los gastos de envío a la Península. Eso ha hecho que en los últimos meses el canal online triplicase el número de pedidos y su facturación.

