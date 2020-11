Opera incluye acceso instantáneo a Spotify, Apple Music y YouTube Music en la barra lateral de su navegador Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 13:22 h (CET) La nueva función 'Reproductor' mantiene los servicios de streaming favoritos siempre a mano La multinacional noruega Opera (NASDAQ: OPRA) acaba de presentar la nueva versión de su navegador que incluye un acceso rápido a las plataformas de streaming de música más populares. La nueva función ‘Reproductor’ permite iniciar sesión en Spotify, Apple Music y YouTube Music directamente desde la barra lateral del navegador.

"Gran parte de nuestras vidas estos días sucede online, así que las plataformas de streaming de música se han vuelto más populares que nunca. Pero administrar aplicaciones o pestañas de streaming separadas puede ser tedioso: todos sabemos lo molesto que es que la música se siga reproduciendo cuando queremos ver otro vídeo. Con la función ‘Reproductor’ lo evitamos",explica Maciej Kocemba, director de producto para el navegador de escritorio Opera.

El reproductor de Opera se detiene cuando comienza la transmisión de un vídeo o un archivo de audio en una pestaña, y se reanuda automáticamente una vez ha terminado. "Decimos ¡sí a la música!, pero no al molesto sonido de dos reproducciones simultáneas",añade Kocemba.

Fácil control de reproducción, para una navegación sin distracciones

Se puede acceder a la nueva función ‘Reproductor’ en la barra lateral del navegador, debajo de la sección de mensajería. Para reproducir, detener u omitir una pista, los usuarios no tienen que salir de la pestaña con la que están interactuando en ese momento, ni tienen que abrir el reproductor: se puede controlar con los botones de reproducción estándar en el teclado del ordenador o pasando el cursor sobre el icono del reproductor en la barra lateral, donde aparece un mini menú de control de reproducción.

El reproductor permite conectarse a los principales servicios de música y podcast y alternar su utilización. Si a un usuario no le resultara interesante esta función, puede desactivarla fácilmente en la configuración del navegador.

Opera reúne lo más interesante de la red en el navegador

A principios de este año Opera integró los accesos rápidos a Instagram y Twitter, permitiendo a sus usuarios interactuar con sus amigos y seres queridos con la comodidad de un teclado y pantalla estándar, sin tener que cerrar la página web. Ahora, la nueva función ‘Reproductor’ completa la experiencia de centralizar los mejores servicios en el propio navegador, para que los amantes de la música y los podcasts puedan disfrutarlos sin tener que recurrir múltiples dispositivos, pestañas o aplicaciones.

"Especialmente cuando trabajas desde casa y pasas mucho tiempo conectado, es importante tener a mano las cosas que te gustan. Opera te permite tenerlo todo en el navegador, acceder desde él a tu música favorita y podcasts, cuentas de Instagram o servicios de mensajería de las redes sociales",destaca Kocemba.

El navegador de escritorio Opera es gratuito, y está disponible para su descarga desde Opera.com. Funciona en Windows, Mac y Linux.

