miércoles, 18 de noviembre de 2020, 12:40 h (CET) La gran final de la cuarta temporada del concurso Nordic Game Discovery Contest (NGDC) se llevará a cabo en la próxima conferencia Nordic Game del 25 al 27 de noviembre. Las finales marcan la conclusión de la cuarta temporada de NGDC, con talentosos desarrolladores de juegos que luchan en feroces pero divertidos concursos de lanzamiento, en eventos de socios de NGDC en todo el mundo desde el junio pasado. El 27 de noviembre, uno de los 17 finalistas se adjudicará la victoria como ganador del prestigioso premio NGDC Game of the Year.

"El grupo finalista de talentos de la cuarta temporada de NGDC es el más profundo y diverso que hemos visto en la historia de NGDC", dice el anfitrión y organizador de NGDC Jacob Riis. “Será muy emocionante seguir a cada uno de ellos en la recta final durante NG20 + mientras luchan por los máximos honores, muy parecido a ver una copa mundial para el talento de los desarrolladores de juegos”.

¡Apoya a tu finalista local de NGDC! España está representada en la Gran Final de la Cuarta Temporada del Nordic Game Discovery Contest (NGDC) con el estudio Open House Games y su juego A Tale of Paper.

Descripción del juego: ¿Puede un sueño trascender a su dueño? Sigue la hermosa historia de Line, un papel entrañable, en esta aventura atmosférica con un toque de rompecabezas. Aprende transformaciones de origami para superar obstáculos y explorar desde una perspectiva diferente escapando de pequeños grandes peligros. ¡Ayuda a Line a cumplir el sueño de su creador! Los 17 finalistas de la cuarta temporada de NGDC serán muy visibles durante la conferencia NG20 + del 25 al 27 de noviembre. Los asistentes verán videos sobre cada equipo y su juego, luego se reunirán y votarán por su favorito en el canal NG20 + Discord.

Al mismo tiempo, un panel de expertos de NGDC seleccionará a tres de los equipos para la Gran Final de la Temporada IV el viernes 27 de noviembre, donde competirán en línea en una emocionante final transmitida en vivo para determinar el mejor equipo de la Temporada IV de NGDC y premiar al NGDC Juego del año de la cuarta temporada.

¡Sigue a tu estudio local en las finales de NGDC de esta temporada aquí asegurando tus pases NG20 + aquí para seguirlos en vivo a través de la Gran Final de la Cuarta Temporada de NGDC este noviembre!

La cuarta temporada de NGDC está patrocinada por Xsolla, Versus Evil, Plan of Attack, Matchmade, Nordic Game Ventures, Karmafly, Microsoft, DDM, AWS Game Tech, WhisperGames y 80 Level.

Este año, Nordic Game duplica su debut digital en NG20 en mayo con NG20 + del 25 al 27 de noviembre. ¡Obtén más información y regístrate en NG20 + directamente aquí!

Obtenga las últimas noticias de la industria de juegos nórdicos, NGDC y juegos nórdicos, incluidas las actualizaciones sobre NG20 + en noviembre en nordicgame.com.

Sobre la conferencia Nordic Game: Nordic Game es la conferencia de juegos líderes en Europa, y 2020 marca su decimoséptima y decimoctava ediciones. Al reunir a miles de profesionales de la industria en Malmö anualmente, Nordic Game es el único lugar de encuentro "en casa" para los desarrolladores de juegos de gran éxito de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia

