“Virtual Try On” las nuevas herramientas que arrasan La experiencia de probar maquillaje sin salir de casa Ana Ruiz de Infante

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 12:33 h (CET) Si hay algo que esta pandemia nos ha cambiado ha sido ver cómo las marcas se reinventan día a día para ofrecernos nuevas propuestas para seguir estando guapas sin salir de casa. Dos de las empresas más punteras, nos han presentado en estos días sus novedades virtuales, adaptándose a los tiempos que corren y ayudando a las consumidoras en el proceso de compra. Un de las firmas ha sido MAC, empresa líder mundial en maquillaje profesional.

Con su nueva herramienta VIRTUAL TRY ON ya es posible probarnos sus productos en un solo click. Su tecnología de realidad aumentada You Cam, nos permitirá ver cómo nos queda el maquillaje y sus acabados como si lo estuviéramos probando en realidad. Es tan fácil como seleccionar un producto, activar la cámara en directo o subir una foto y ver en ese momento cómo te sienta.

Con más de 200 tonos, nunca ha sido tan fácil encontrar el producto que más te favorece… "Como pioneros en la innovación digital, entendemos que no hay mejor manera de conectar con nuestros consumidores que a través de una conveniente y personalizada experiencia de compra", apunta Ukonwa Ojo, Directora de Marketing Global y Vicepresidenta Senior de Marketing Global, M∙A∙C Cosmetics.

"A través de nuestra función de prueba virtual, somos capaces de llevar un elemento esencial sobre la experiencia en la tienda directamente a los hogares de nuestros consumidores".

La herramienta Virtual Try On está disponible ya en su página web y en 26 tiendas físicas de MAC en España.

Además de esta herramienta, MAC nos sorprende con sus nuevos servicios virtuales:

MAC ME UP: servicio de asesoramiento personalizado virtual , totalmente gratuito, 100% personalizado, de 15 minutos.

El consumidor puede elegir en el menú de temáticas que se le ofrece (dispone de 10 temáticas) y obtendrá consejos de aplicación, muestra qué productos o técnicas son perfectos para cubrir sus necesidades.

No es un servicio de curso de auto – maquillaje, el asesoramiento se hace a través de videoconferencia (Zoom) y al acabar se le manda a la dirección de email que la usuaria le indique un código con un 20% redimible de un solo uso por persona.

MAC DIRECT: servicio de asesoramiento instantáneo de información entre el cliente y el maquillador. Rápido y efectivo , una especia de LIVE CHAT por teléfono. La comunicación puede hacerse de tres maneras: llamada telefónica o whatsapp, videollamada por whatsapp o mensaje de texto por whatsapp. El cliente es el que contacta con la marca.

Los teléfonos son: 605464459 ó 605465427.

MAC LIVE CHAT: es un servicio de chat en vivo disponible en la web y en formato móvil con expertos sobre producto y personal de atención al cliente dispuestos a resolver las dudas del consumidor. El cliente cuenta con dos opciones: preguntar sobre pedido o preguntar sobre productos. Disponible de Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00.

MAC TECHNIQUES: es un servicio de curso de maquillaje a través de videoconferencia (Zoom) máximo 12 personas. Los clientes aprenden a hacer un look en 40 minutos con la guía y la supervisión de un maquillador experto. Los looks son diferentes según la temporada y la tendencia del momento. El coste del curso son 45€ redimible por producto una vez termine el servicio. Este servicio será puesto en funcionamiento en breve en la web y sustituirá las MAC techniques que se impartían en los puntos de venta.

Adaptándose a las nuevas medidas sanitarias, MAC actualmente realiza dos tipos de servicios en punto de venta:

MAQUILLAJE DE OJOS: servicio con cita previa. Se maquilla con brochas previamente higienizadas y desinfectadas. Demostración totalmente gratuita.

SERVICIOS DE ESPEJO: curso guiado por el maquillador. El maquillador deja preparado el producto y los desechables previamente higienizado y desinfectado para el propio uso de la clienta.

Demostración gratuita sin cita previa.

La otra firma que también incluye esta fantástica herramienta “Virtual Try ON” es CLARINS.

Con su probador virtual de maquillaje ya es posible descubrir los acabados que mejor te sientan: máscaras de pestañas, barras de labios y sombras de ojos.

Para ello hay que entrar en la página de Clarins a través de tu móvil, Tablet, ordenador…elegir el producto y dar clic en “probar”, a continuación se activará la cámara en tu dispositivo o te dará la opción de subir tu foto.

A partir de ahí ya podrás navegar por los tonos CLARINS para ver al instante cómo te sientan.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas “Virtual Try On” las nuevas herramientas que arrasan La experiencia de probar maquillaje sin salir de casa ​Carlos Castro: “La moda es una herramienta de comunicación social y política” "La obra de un modista o de un pintor no se diferencian, ambos son artistas que están marcados por la época que les corresponde" Los mejores tips para tener un pelo perfecto La venta de productos para el cabello ha aumentado un 200% Cómo conseguir el afeitado perfecto Aunque se rasuran hasta 16.000 veces en su vida, suelen hacerlo mal Tendencias de ropa y maquillaje para este otoño ​El efecto buena cara, es otra de las tendencias de este otoño con poco maquillaje y un aspecto saludable