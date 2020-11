Check Point Software Technologies anuncia sus resultados económicos del tercer trimestre de 2020

La compañía anuncia sus resultados económicos y principales datos destacados del tercer trimestre del año Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ha anunciado con cierre a 30 de septiembre los resultados financieros del tercer trimestre de 2020.

"Durante el tercer trimestre del año hemos conseguido cerrar en positivo este tercer trimestre. Los ingresos han aumentado en todas las áreas clave gracias a que la implantación de software de seguridad creció un 10 %, mientras que el beneficio por acción aumentó un 14%. Hemos observado un incremento en la adopción de nuestras herramientas Quantum Network Gateways, CloudGuard, Infinity Total Protection y Beyond the Perimeter (BTP) - soluciones de seguridad para endpoints y móviles", señala Gil Shwed, fundador y CEO de Check Point Software Technologies. "Además, durante este trimestre hemos reforzado nuestra oferta de Secure Access Service Edge (SASE) con la adquisición de Odo Security, una nueva tecnología basada en la nube que ofrece a las empresas la próxima generación de acceso remoto seguro. Me gustaría agradecer a nuestros clientes, socios y empleados su compromiso en estos tiempos", concluye Shwed.

Durante el tercer trimestre del año, la compañía especializada en ciberseguridad experimentó un crecimiento del 4% interanual gracias a unos ingresos totales de 509 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos por explotación de las acciones GAAP alcanzaron los 231 millones de dólares en este periodo del año, lo que supone un 45% y un 44% de los ingresos del tercer trimestre en 2020 y 2019, respectivamente. Los ingresos de explotación de acciones no-GAAP, por su parte, representan el 52% de los ingresos (265 millones de dólares). Teniendo en cuenta los ingresos diferidos, el tercer trimestre de 2020 se ha cerrado con un total de 1.302 millones de dólares, lo que supone crecimiento interanual del 5%.

Asimismo, a lo largo de este tercer trimestre del año Check Point ha lanzado al mercado su Adquisición Odo Security, una nueva tecnología SASE basada en la nube que ofrece acceso remoto seguro para empresas. Por otro lado, la empresa publicó el informe 'Cyber Attack Trends: 2020 Mid-Year Report' que mostraba cómo los cibercriminales utilizaron la pandemia para dirigirse a empresas de todos los sectores, incluidos gobiernos, industria, atención sanitaria, proveedores de servicios, infraestructuras críticas y consumidores, gracias al cual descubrieron que los ataques de phishing y malware relacionados con la COVID-19 aumentaron drásticamente pasando de estar por debajo de los 5.000 por semana en febrero a más de 200.000 por semana a finales de abril.

Por otra parte, durante este periodo los investigadores de la compañía descubrieron vulnerabilidades críticas en el procesamiento de imágenes de Instagram que habría hecho posible que un ciberdelincuente utilizara una sola imagen para controlar las cuentas de Instagram y convirtiera el teléfono de la víctima en una herramienta de espionaje para acceder a la ubicación GPS, a los contactos del teléfono y a la cámara.