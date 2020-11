¿Cómo Funcionan Las Apps de Rastreo? Al instalar una aplicación de rastreo, por lógica se puede rastrear un dispositivo con facilidad Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 11:53 h (CET) Muchas veces las personas buscan formas fáciles de poder rastrear a otros. En algunos casos, basta con activar un par de configuraciones y ya podremos acceder a los dispositivos sin tanto problema, sin embargo, en algunos casos se necesita más que eso y ahí entran las apps de rastreo.

¿Realmente Funcionan Las Apps de Rastreo? Es posible que te preguntes si vale la pena o no instalar una de estas app, especialmente considerando que casi todas son pagas. Así que vamos a resumir todo un poco, SI, las app de rastreo funcionan y te permitirán conocer la ubicación (y mucho más) de un equipo por un módico precio.

No obstante, las funciones de este tipo de aplicación son bastante variadas y permiten hacer de todo un poco al tener a dispositivos vinculados con la misma aplicación instalada. Entre otras, aquí te dejamos algunas funciones comunes de las app de rastreo:

Revisar Mensajes Y Llamadas Las apps de rastreo permiten acceder a datos importantes. Entre otras cosas, puedes acceder al registro de mensajes y llamadas, contar con la información detallada de las actividades de una persona en el equipo y más.

Por lo general, esto se suele utilizar más en el caso de niños debido a que se busca tener mayor protección, aunque también es una función común entre parejas con desconfianza.

Espiar WhatsApp WhatsApp es una de las aplicaciones más solicitadas para ser hackeadas. En este sentido, una app de rastreo paga viene con funciones adicionales como espiar un WhatsApp sin que se den cuenta, lo que te da acceso a todo tipo de información y archivos ocultos.

Entre otras cosas, esta función nos permite ingresar a información de chats, ver archivos recibidos como vídeos o fotos, y además ver las últimas llamadas hechas en la aplicación.

Rastrear Un Dispositivo Al instalar una aplicación de rastreo, por lógica se puede rastrear un dispositivo con facilidad. Una de las mayores ventajas de esto es que la ubicación se comparte siempre en tiempo real.

El uso de esta función es bastante común en empresas de transporte. Además, usualmente, las app que cuentan solo con esta función son bastante ligeras. El único inconveniente es que una aplicación de rastreo que solo cuenta con esta función se desactiva junto con el GPS.

¿Qué Pasa Con la Funcionalidad de Las Aplicaciones de Seguimiento? Al momento de rastrear un dispositivo, lo que ocurre es que la señal del GPS del teléfono, y/o la ubicación obtenida por el sistema a través de Internet, se comparten con un dispositivo base.

De esta forma, logras obtener la ubicación exacta del equipo. Lamentablemente, esta función también tiene varias desventajas. Por ejemplo, si el equipo se apaga o se queda sin señal, la ubicación se pierde.

En estos casos, lo ideal es que hagas una búsqueda rápida del equipo, especialmente si se trata de un caso de pérdida. Por otra parte, las mejores funciones de rastreo usualmente vienen ligadas con aplicaciones espía, así que podrías obtener todas las funciones adicionales que mencionamos arriba y ubicar el equipo móvil usando la información.

