La startup barcelonesa TestGorilla recauda 1 millón de euros gracias a la COVID‑19

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 10:18 h (CET) La COVID-19 ha propiciado un incremento en las contrataciones a distancia, lo que ha supuesto un enorme crecimiento para esta compañía de herramientas de pruebas de preselección TestGorilla, una plataforma de evaluación de habilidades en línea, ha anunciado hoy que ha recaudado 1 millón de euros en el capital de lanzamiento por parte de CapitalT y de un grupo internacional de padrinos inversores. El anuncio se hizo eco en cuanto TestGorilla informó de que recibe cada día unas 150 inscripciones de pruebas gratuitas de compañías de todo el mundo.

Fundado por el empresario en serie Wouter Durville y el exsocio de Bain & Company, Otto Verhage, TestGorilla es una herramienta de pruebas de preselección que se lanzó este verano. La compañía tiene como propósito conseguir que la contratación sea más eficiente y menos sesgada, y para ello permite a las organizaciones utilizar las evaluaciones de competencias en la parte superior del embudo de contratación.

"En nuestra opinión, TestGorilla se ha lanzado en el momento perfecto", afirmó Eva de Mol, fundadora de CapitalT. Asimismo, añadió: "Hay una necesidad real de aumentar la eficiencia al principio del proceso de contratación, puesto que las empresas sin experiencia en la contratación a distancia no dan abasto al recibir más currículos de los que pueden revisar".

Además de las evaluaciones de competencias, TestGorilla cuenta con una funcionalidad de entrevista de vídeo unidireccional. A medida que continúa la tendencia por la contratación a distancia, esta función ha dado lugar a un incremento de la permanencia de los usuarios en la plataforma.

Lo que también contribuye al crecimiento de la empresa es su enfoque en la reducción del impacto de los prejuicios en la contratación. Los acontecimientos sucedidos en Estados Unidos han puesto de relieve la oportunidad que tienen los líderes del ámbito de los recursos humanos, en su faceta más tecnológica, de tener un impacto positivo en la lucha por la igualdad.

"La importancia de la diversidad nunca ha sido tan clara", aseveró Durville, a lo que agregó: "Desarrollamos TestGorilla para permitir que los equipos de contratación se centren en los candidatos cualificados de forma más eficiente y sin discriminarlos en la fase de contratación".

Durville afirma que TestGorilla invertirá los fondos sobre todo en desarrollar nuevas características y añadir nuevos exámenes a la creciente biblioteca de TestGorilla que ya cuenta con más de 120 exámenes.

Sobre TestGorilla: TestGorilla es una plataforma de evaluación de habilidades en línea con una funcionalidad de entrevista de vídeo unidireccional. El equipo de la compañía, cuyos miembros trabajan todos de forma remota, atiende a reclutadores, profesionales de los recursos humanos, gerentes de contratación y equipos de contratación en más de 40 países.

Sobre CapitalT: CapitalT es una empresa de capital de riesgo en etapa inicial que invierte en compañías de tecnología de software. La financiación se centra en la salud digital, la educación y en B2B SaaS (Business to Business, Software as a Service: empresas que venden software como un servicio para otras empresas) con especial énfasis en encontrar equipos de alta calidad. Para dar con estos equipos, CapitalT emplea su propia tecnología patentada para evaluar cada compañía.

