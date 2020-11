El exitoso Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM renueva su contenido Comunicae

miércoles, 18 de noviembre de 2020, 07:02 h (CET) El máster on line mejora su metodología con la incorporación de herramientas y contenidos extra que vuelven el trabajo más completo, sencillo y eficaz, y conectan más que nunca al usuario con el ámbito profesional En su afán por ofrecer la mejor formación en metodología BIM, Espacio BIM ha mejorado recientemente su exitoso máster BIM on line en BIM management, el Máster BIM Manager Internacional. Un formato flexible, práctico y divertido que ha enriquecido su contenido, en el que desde siempre se han cuidado los detalles, y que da acceso ahora a más que una triple titulación (también a un Certificado de BIM Manager reconocido a nivel internacional).

En los últimos seis meses, este máster, considerado por muchos profesionales del sector la mejor formación on line que se oferta en metodología BIM, se ha renovado incorporando un módulo de Realidad Virtual (VR) aplicado, en exclusiva, por la prestigiosa multinacional Leica Geosystems. Una mejora que conlleva ventajas a la hora de modelar, en fase de redacción, las condiciones existentes permitiendo el uso de una nube de puntos; además, esta herramienta ayuda en fase de obra a comparar lo proyectado con levantamientos de nubes de puntos de lo realmente ejecutado; y además conlleva mejoras en fase de operaciones a la hora de gestionar las repercusiones financieras de las modificaciones de un activo.

También en estos últimos meses, Espacio BIM ha enriquecido el máster incluyendo un Bloque de Contenido Extra, con la participación de prestigiosas empresas como Leica Geosystems, CYPE Ingenieros o el ITeC, al que se ofrece acceso de manera indefinida y en el que el usuario propone qué quiere ver.

Otra mejora llevada a cabo en el Máster BIM Manager Internacional de Espacio BIM ha sido la implementación, en la nube, de una Estación de Trabajo Profesional con todos los softwares necesarios disponibles a un solo clic. Un añadido que hará mucho más sencillo el día a día en esta metodología.

Y por si esto fuera poco, ahora el exitoso máster on line en BIM Management da acceso a la Bolsa de trabajo de Espacio BIM nada más terminar el primero de los quince módulos que conforman la formación. Una oportunidad de compaginar trabajo y formación para quien todavía no se ha empleado profesionalmente o busca nuevas oportunidades.

Como ya se ha mencionado al comienzo de este artículo, el Máster BIM Manager Internacional da acceso a una triple titulación: Título Propio Universitario – Máster Internacional en BIM Management; y dos Títulos Propios de Autodesk: Título Máster BIM Oficial de Autodesk Revit y Título Máster BIM Management. Pero, además, cursar este máster faculta también desde hace unos meses para obtener el Certificado de BIM Manager respaldado por la ISO 17024, con reconocimiento internacional.

La formación en el máster más exitoso de Espacio BIM, que además es 100% bonificable (el usuario puede aprovechar el crédito formativo de su empresa para hacerlo a coste cero), se lleva a cabo en un formato totalmente flexible, divertido y muy práctico. Desde el momento en que el usuario decide matricularse, tiene acceso a todo el contenido en línea, desde una plataforma que se adapta a cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días de la semana, durante 730 días. La innovadora técnica de aprendizaje que se emplea, la gamificación, apuesta por mecánicas de juego que nada tienen que ver con los procesos de formación convencionales, grises y aburridos. Aquí aprender es estimulante, ameno y participativo.

Todo ello hace de este formato algo muy práctico, porque a lo largo del máster el usuario toma parte activa en muchos de proyectos reales. Y, siempre, con el acompañamiento incondicional de los profesionales de Espacio BIM, que se entregan en el proceso ofreciendo tutorías de respuesta y apoyo inmediatos en esta formación.

Ahora más que nunca, Máster BIM Manager Internacional es sinónimo de renovación con garantía de éxito.

Vídeos

Máster BIM Manager Internacional, Espacio BIM



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.