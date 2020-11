Las TIC siguen superando en empleo y negocio al sector de servicios, según el TIC Monitor de VASS Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 17:34 h (CET) Pese al contexto actual económico marcado por las consecuencias del coronavirus, el sector TIC sigue manteniendo una gran distancia respecto al resto de empresas del conjunto del sector servicios, sobre todo, en lo referente a la demanda de talento especializado. En total, son 6 puntos porcentuales los que separan ambas áreas de negocio Así lo refleja la nueva entrega del informe TIC Monitor elaborado por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE, que muestra cómo a pesar de la recuperación de la hostelería en verano, las empresas de servicios siguen de capa caída en comparación con las del ámbito TIC.

“Es una situación estacionaria, donde los puestos de trabajo que se destruyen son por el momento compensados con los que se crean. Las compañías con menor dimensión y fondo de negocio, por un lado; y las empresas más grandes con mayor criticidad en sus costes fijos en el otro extremo, son las que están sufriendo más. No obstante, hay una muy potente base de empresas ágiles y dinámicas que permanecen combativas en un mercado que es de los que, sin ninguna duda, van a salir reforzados de esta crisis”, asegura Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Esta situación se refleja en la evolución de la cifra de negocio, que cae un -13,5% en términos interanuales pero que, no obstante, mejora la de la entrega del mes anterior (-14,2%) y va consolidando una tendencia lenta pero constante desde el mes de mayo gracias a las flexibilidades tecnológicas que tiene la propia actividad y que le otorgan una mayor resiliencia.

Desconfianza y empate de opiniones de los empresarios

A pesar de esta distancia y a diferencia de la entrega del mes pasado, los empresarios ya no ven tan claro el futuro del sector. Si el mes pasado, el 62,5% de los empresarios confiaba en un crecimiento de la facturación hasta final de año, este mes cae al 50,9% debido al recrudecimiento de la segunda ola. “De una manera diferencial en nuestro país ha arrojado un jarro de agua fría a la previamente optimista percepción de una estabilización de la situación cada vez más cercana en el tiempo”, indica Rueda.

Lo mismo sucede en el ámbito de la creación de empleo neto con una caída del indicador de los +14,3 puntos hasta los +7 puntos en una escala de +/-100. Es decir, solo un 53,5% de los empresarios del sector TIC esperan una creación neta de puestos de trabajo a corto plazo (noviembre- diciembre- enero).

En comparación con los datos de la UE-27, las empresas TIC empeoran también sus expectativas en ambas facetas, pero lo hacen sólo ligeramente y mantienen en ambos casos mejores registros que las empresas españolas. “Tanto en actividad como en empleo, octubre ha distanciado a España de Europa, por ese empeoramiento diferencial de la segunda ola y la particular incertidumbre política derivada de una siempre compleja negociación de mayorías, torturada por la heterogeneidad de un hemiciclo instalado definitivamente en la radicalidad”, señala Rueda.

