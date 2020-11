Compactor celebra el Black Friday con descuentos de hasta el 50% en productos de orden y almacenaje Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 16:42 h (CET) La expansión del coronavirus ha hecho que muchas personas se den cuenta de la importancia de tener un hogar donde sentirse bien. Normalmente la gente aprovecha el Black Friday para comprar tecnología pero este año más que nunca es el momento de aprovechar los descuentos de las grandes marcas de orden como Compactor para prepararse para un invierno en casa. Porque sentirse bien en casa ahora además de una necesidad, es una prioridad Durante el confinamiento de la pasada primavera los domicilios fueron el único mundo del que se podía disfrutar, y eso hizo que se le diera mucha importancia a su decoración y a su orden. Y esto no es todo: el pasado verano mucha gente se replanteó su modus vivendi y se mudó de piso o casa, incluso cambiando la vida de ciudad por una vida más rural. Así pues, el primer confinamiento dio un empujón al sector del orden y la decoración y empresas como Compactor, especialistas en orden y almacenaje al vacío, vieron el cambio de necesidades claramente reflejado por el incremento de su popularidad. Este interés se demostró con el aumento de un 300% del tráfico en su web, consiguiendo medio millón de visitas en abril y mayo provenientes de los 6 países europeos donde tiene presencia online. Todos estos hechos corroboran que ahora más que nunca, la gente le da importancia a su vivienda y a sentirse lo mejor posible en ella. Sentirse bien en casa ofrece un equilibrio y una estabilidad emocional que ahora es muy necesaria en un mundo que cambia constantemente. Mientras todo está en constante cambio, los hogares son un lugar fijo y estable donde sentirse a salvo y poder desconectar de este año complicado. La empresa Compactor es consciente de este hecho y quiere ayudar a sus clientes en estos tiempos difíciles. Por esta razón ya está ofreciendo numerosos descuentos en el mes de noviembre, descuentos que aumentarán además con la campaña del Black Friday.

Muchos son los productos de orden y decoración que se podrán adquirir con grandes reducciones de hasta -50% durante la última semana del mes en la web de Compactor: la caja de almacenaje rígida al vacío de la gama Madison, ideal para economizar espacio y además proteger la ropa de agentes externos como los ácaros y la humedad; el lote de 3 cestas de bambú con motivos étnicos, perfectas para dar un toque de naturaleza a los interiores ahora que no se puede salir de casa además de organizadores para cualquier rincón de la casa y que son la mejor opción para ampliar espacio en las viviendas y así poder disfrutarlo junto a los seres queridos.

Múltiples son las razones por las que este año hay que invertir en orden. Hay varias teorías que hablan del bienestar que genera una casa ordenada y decorada al gusto de uno: la cromoterapia estudia la influencia de las vibraciones de los colores y su efecto inspirador o reparador que ayuda a sentirse mejor, el Feng Shui es una filosofía china que permite organizar los espacios de forma tal que mejora la energía vital.

Lo que está claro es que el orden y la decoración pueden dar más de una alegría y en los tiempos que corren, esto es más que apreciable. Ordenar hace ganar espacio y ahora que se pasan muchas horas en casa es más que necesario prepararla antes de que el frío se instale para convertirla en un acogedor nido para pasar el invierno.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.