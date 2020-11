Predicciones del informe Future Disrupted 2021 de NTT: el impacto transformador de la COVID-19 en la sociedad Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 15:18 h (CET) Las tendencias disruptivas harán que la transformación digital sea un imperativo para las empresas NTT Ltd., empresa de servicios tecnológicos líder en el mundo, ha presentado su informe Future Disrupted: predicciones de tendencias tecnológicas para 2021, que recoge las grandes tendencias tecnológicas que impulsarán el cambio el año que viene. En combinación con el análisis de los expertos de NTT, estas tendencias ofrecen una guía a las empresas que quieran aprovechar las oportunidades y beneficios que aportan dichas tecnologías.

Las tecnologías disruptivas recogidas en el informe, cuyo impacto se extenderá más allá de 2021, reflejan el impacto que la pandemia de la COVID-19 ha tenido en la aceleración de la transformación digital de la sociedad. NTT considera que existen cinco grandes tendencias tecnológicas disruptivas que pueden ayudar a las empresas a mejorar la seguridad, conseguir un crecimiento sostenible y reducir el impacto medioambiental:

- Las redes totalmente fotónicas (APN) potenciarán las comunicaciones globales: las APN permitirán la transmisión de información de punto a punto entre el terminal y el servidor para operar un entorno de comunicaciones sostenible de ultra baja potencia.

- La tecnología de Fundamento Cognitivo (CF) lo conectará y controlará todo: la gestión centralizada y la asignación ágil de los recursos de las TIC permitirán integrar la información de diversos sensores (voz, vídeo u otros) para apoyar las iniciativas de IoT.

- La informática basada en gemelos digitales (DTC) permitirá el análisis predictivo al integrar el mundo real y virtual: la DTC facilitará probar diferentes entornos copiando, combinando e intercambiando libremente varios gemelos digitales de "objetos" y personas. Esta información se integrará en aplicaciones como los sistemas de gestión del tráfico y también permitirá realizar predicciones más precisas en el campo del control de enfermedades.

- La evolución del "desarrollador ciudadano" y los procesos robóticos automatizados redefinirán las empresas: las plataformas de programación con poco código o sin código, concebidas para que cualquiera pueda crear aplicaciones empresariales usando los datos de su negocio, serán un importante elemento diferenciador para las empresas. El enfoque del "desarrollador ciudadano" también implica el uso de tecnologías robóticas para automatizar determinados procesos de negocio, lo que permitirá a los empleados dedicar su tiempo a tareas de mayor valor.

- La computación cuántica y en la periferia marcará el comienzo de una nueva era de la informática: cada vez más tareas de procesamiento podrán hacerse localmente en la periferia de la red, en lugar de realizarse centralmente en la nube, lo que puede provocar retrasos. Por ejemplo, el sistema de visión artificial de un automóvil será capaz de procesar y reconocer las imágenes inmediatamente, en vez de enviar la información a la nube para su verificación.

Mientras que estas tecnologías disruptivas se vislumbran en el horizonte, a corto plazo también impulsan la necesidad de una transformación digital que permita a las empresas ofrecer experiencias superiores, más conectadas, fluidas y positivas a sus clientes y empleados. Por ese motivo, NTT predice que la transformación digital en 2021 será un imperativo para las empresas, no una elección.

Como revela el Intelligent Workplace Report 2020 de NTT, una experiencia positiva del empleado y el cliente (EX y CX por sus siglas en inglés) será la base sobre la que se construyan las estrategias empresariales en el futuro. Esta visión está avalada por otras investigaciones de NTT como el Global Customer Experience Benchmarking Report 2020, según el cual el 70,5 % de las empresas señalan la mejora de la CX como el principal factor que impulsa su transformación digital.

Andy Cocks, Chief Go-to-Market Practices Officer de NTT Ltd., comenta respecto a estas predicciones: "En 2021, prevemos que el éxito de la CX dependerá de contar con una estrategia bien documentada y basada en datos. La inmensa cantidad de datos de clientes a los que la mayoría de las empresas pueden acceder, capturar y gestionar desde múltiples fuentes seguirá creciendo en el próximo año".

Y añade: "La automatización también jugará un papel fundamental en las iniciativas relacionadas con la experiencia del empleado. En NTT creemos que habrá avances en la CX, así como en la adopción de los procesos robóticos automatizados, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Los empleadores están reflexionando profundamente respecto a cómo mejorar el bienestar y la seguridad de sus empleados. La gestión de la identidad, los datos y análisis, las herramientas de colaboración, la seguridad y la automatización serán los cimientos para mejorar la experiencia del empleado y, lo que es más importante, su bienestar".

Por último, todas las implementaciones deben sustentarse en la ciberseguridad, ya que en 2021 aumentará su impacto tanto en la fidelización de los clientes como en el bienestar de los empleados. En este sentido, el Intelligent Workplace Report de NTT señala que el 83,2 % de las empresas han replanteado completamente su seguridad para adaptarse a las nuevas formas de trabajo requeridas por la pandemia. Aparentemente, la formación sobre nuevas aplicaciones y métodos de trabajo no es una prioridad (solamente el 42,8 % de las empresas la ofrecen), lo que supone un alto nivel de riesgo. Informar a los empleados sobre los cambios en las políticas de seguridad, llevar a cabo programas de sensibilización sobre ciberseguridad, explicarles cómo esto les beneficiará en sus actividades diarias (sin importar dónde las lleven a cabo), así como hacerles saber lo que se espera de ellos es fundamental para promover un comportamiento adecuado y, lo que es más importante, su implicación en la ciberseguridad.

Para obtener más información acerca de las tendencias tecnológicas para 2021 y más allá, visitar la página web Future Disrupted.

