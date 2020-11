Nestlé Cereales y Helen Doron English anuncian nueva colaboración Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 14:50 h (CET) La marca Nestlé Cereales Infantiles y la franquicia Helen Doron English anuncian nueva colaboración que se desarrollará durante el mes de noviembre y diciembre en todos los centros Helen Doron English del territorio nacional La acción consistirá en la entrega de forma gratuita de muestras de la marca de cereales infantiles Nestlé. Estas muestras serán entregadas a los papás y mamás que cada día acuden a los centros de inglés para niños Helen Doron English, con el objetivo de que los niños puedan probar los cereales. Dentro la línea de cereales infantiles Nestlé se encuentran los famosos CHOCAPIC, CINI MINIS Y LION, los preferidos de los más peques y no tan peques de la casa.

La entrega de muestras se realizará en las próximas semanas en todos los centros Helen Doron English de España, y los familiares que llevan a los niños a sus clases de inglés podrán solicitarlas de forma totalmente gratuita en la recepción del centro.

Sobre Helen Doron English

Helen Doron English es una red de franquicias perteneciente a Helen Doron Educational Group, una multinacional que desde 1985 se ha mantenido a la vanguardia de los sistemas educativos, ofreciendo exclusivos e innovadores programas de aprendizaje y materiales educativos de calidad para bebés, niños y adolescentes de todo el mundo. Su innovador y propio método, basado en el aprendizaje de la lengua materna, está certificado. Con él ya han aprendido inglés más de un millón y medio de niños durante casi 30 años.

Sobre Nestlé Cereales

La historia de Nestlé en el mundo es la de una industria alimentaria que tiene sus orígenes en Vevey (Suiza), en 1866, cuando Henri Nestlé, nacido en Francfort (Alemania) y establecido en Vevey, se interesa por la alimentación infantil. Fruto de sus investigaciones, se inicia la fabricación de la Harina Lacteada Nestlé. En la actualidad, es el primer grupo alimentario mundial. Con 291.000 empleados, está presente en 187 países y su cifra de negocios asciende a 92.600 millones de francos suizos.

Nestlé lleva más de 150 años dedicados a la nutrición y comercializa exitosas marcas de cereales como CHOCAPIC, NESQUIK, ESTRELLITAS o LION CEREALS. Los cereales (trigo, avena, centeno, arroz, maíz, etc.) son una importante fuente de hidratos de carbono de tipo complejo, los cuales es recomendable que representen un 50/50% de la energía que se utiliza a lo largo del día.

