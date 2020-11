Las ventajas de los productos biodegradables, según biodegradablesecuador.com

Si se está bien informado de las ventajas de los productos biodegradables y practica hábitos de reciclaje regulares, puede ayudar a mantener la tierra saludable, limpia y eficiente En reconocimiento de los peligros ambientales, la vida ecológica se está convirtiendo en una práctica común entre los ecuatorianos El reciclaje es común y los productos biodegradables están apareciendo cada vez más en las perchas. El bioplástico son envases hechos de biopolímeros - o biomasa - que consisten en elementos como maíz, caña de azúcar, papas, pasto, plantas y otras materias descomponibles que se descomponen naturalmente en la tierra. .

Funcionalidad

Si alguien desea "volverse ecológico" pero preocupa la funcionalidad y conveniencia de los productos biodegradables, existen pocas, si es que hay alguna, diferencias en apariencia, resistencia a la temperatura o eficiencia entre los bioplásticos y el plástico común. Los plásticos biodegradables son completamente seguros para el congelador, aptos para microondas y, por lo general, pueden soportar temperaturas calientes de 120 a 200 grados Fahrenheit.

Sin toxinas ni alérgenos

La mayoría de los plásticos biodegradables, excepto los elaborados con almidón de patata, no contienen alérgenos y son seguros para los consumidores atópicos. En general, productos biodegradables no tóxicos. Están hechos de elementos naturales, por lo tanto, no contienen productos químicos que exudan desechos tóxicos y venenosos mientras se descomponen en compost. La composición natural de los biopolímeros es totalmente absorbida por la tierra.

Conservación de energía

Debido a que los productos biodegradables están compuestos de ingredientes naturales que se descomponen fácilmente en la tierra, se requiere mucha menos energía para reciclarlos, lo que proporciona una producción más rápida y eficiente. En la etapa de producción, se requiere la mitad de energía para producir productos biodegradables que los fabricados con plásticos comunes. La misma cantidad de energía producirá el doble de bolsas, envases o paquetes biodegradables que productos no degradables.

Disminución de la dependencia del petróleo

Con las preocupaciones nacionales de conservación de energía y políticas cambiarias, una gran ventaja de usar productos biodegradables es el potencial de depender menos de aceites extranjeros. Una cantidad significativa del aceite utilizado para producir plásticos se obtiene de países extranjeros. La producción de productos biodegradables a partir de materiales de biomasa local puede ahorrarle al país cantidades considerables de energía y, en última instancia, reducir la dependencia de fuentes de petróleo extranjeras. A largo plazo, la adaptación al uso de biodegradables puede conducir a soluciones domésticas.

Ventajas de marketing

Las ventajas de utilizar productos biodegradables se extienden más allá de la seguridad y el bienestar de la tierra y también pueden beneficiar a quienes se dedican al comercio minorista y la fabricación. Con tanta atención centrada en el reciclaje y la vida ecológica, muchas personas están restringiendo sus compras de productos para el hogar, fundas biodegradables, comestibles e incluso comidas rápidas solo a productos y propietarios que usan productos de empaque biodegradables. Si es un minorista o propietario de un restaurante, la publicidad de su uso de bioplásticos puede mejorar su potencial para incrementar sus negocios, ventas y ganancias al atraer a consumidores conscientes del medio ambiente.