¿Por qué el Método Apollo reforzado es el método preferido contra la obesidad? Imeo lo explica

El método Apollo reforzado, es una intervención cuya finalidad es reducir la capacidad del estómago El Método Apollo Reforzado, se trata de un procedimiento realizado sin incisiones externas si no que a través de la boca por endoscopia, se sutura el estómago disminuyendo su capacidad y permitiendo que la persona baje de peso.

Por lo que no se trata solo de ser muy eficaz como método contra la obesidad si no que no deja cicatrices en el cuerpo del paciente y no suele presentar complicaciones.

Este tratamiento es muy recomendado para aquellas personas que padecen de sobrepeso u obesidad leve-moderada y que no han podido bajar con la ayuda de dietas y ejercicio.

La clínica Imeo Obesidad, centro de referencia en Europa que está especializado en la obesidad y en el sobrepeso que utiliza un proceso multidisciplinar integral para cada paciente que aborda el problema desde los ámbitos médico, quirúrgico, nutricional, estético, físico y psicológico, desvela algunas de las ventajas del Método Apollo Reforzado.

- Es una intervención que se realiza por endoscopia tal y como se decía, sin ningún tipo de incisión y por tanto sin cicatrices.

- El tiempo de recuperación es mucho más corto que con otro tipo de intervenciones.

- Reduce la sensación de hambre,mejora la eficacia metabólica y consigue a largo plazo una pérdida importante de peso.

- Facilita el desarrollo de nuevos hábitos.

- Aumenta la motivación en la pérdida de peso.

- Mejora la calidad de vida.

Además, la pérdida de peso no es la única recompensa del procedimiento sino también la mejora de enfermedades asociadas a la obesidad (diabetes, hipertensión, colesterol, hígado graso, etc..) que se suelen mejorar tras la pérdida de peso obtenida al finalizar el tratamiento. Todo ello repercute en una mejora en la calidad de vida del paciente a nivel físico, mental y emocional.

La clínica Imeo Obesida en Madrid, es número uno en Europa en número de pacientes tratados y pioneros incorporando la última tecnología en aparatología médica diagnósitca.

Ofrecen 24 meses de tratamiento con las consultas de nutrición que necesite tras la intervención y con un equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia.