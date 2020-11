Tomás Crespo publica el libro 'Psicosis al desnudo' Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 11:50 h (CET) El autor barcelonés presenta el clásico de Alfred Hitchcock, pero contado por sus protagonistas 60 años después de su estreno, el impacto y la influencia de “Psicosis” está lejos de haberse olvidado. Pero no solo es que siga estudiándose en escuelas de cine, es que definitivamente ha pasado a formar parte de la cultura popular. Desde la inspiración real que supusieron los asesinatos de Ed Gein hasta “Bates Motel”, el personaje de Norman Bates nacido de la pluma de Robert Bloch ha acompañado al mundo en novelas, películas, parques de atracciones y una serie de televisión durante más de medio siglo. Pero ninguna como la primera película, aquella que Alfred Hitchcock estrenó en 1960 y con la que estremeció a medio mundo.

¿Por qué? Por muchos motivos: por su suspense hipnótico, por las impecables actuaciones de la mayoría de sus actores, por el shock de la escena de la ducha que divide la película en dos y hace un giro de 180 grados en su planteamiento, y por su sorprendente final que toca lo más profundo de la psique humana. No solo la de Norman Bates, sino la de todo aquel que haya visto la película.

Este libro escrito por el periodista Tomás Crespo quiere recordar cómo se gestó, rodó, publicitó y estrenó la película más popular -y taquillera- de Alfred Hitchcock, y lo hace recurriendo a los testimonios que han ido dejando aquellos que realmente lo sabían:

Los que estuvieron allí. Es decir, el clásico de Alfred Hitchcock, contado por sus protagonistas. Psicosis al desnudo.

Sobre Tomás Crespo (Annecy, Francia, 1978)

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, amante de las letras, el cine y la música, ejerce el periodismo freelance y es el responsable del blog “Bailar sobre arquitectura” (http://tomascrespo.blogspot.com). Psicosis al desnudo es su séptimo libro, el primero que se publica exclusivamente en formato e-book.

