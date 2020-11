Property Buyers by SomRIE lanza la primera web para franquiciarse como Personal Shopper Inmobiliario Comunicae

martes, 17 de noviembre de 2020, 08:02 h (CET) La empresa especializada en agentes del comprador e inversor inmobiliario, cumple 10 años celebrando su Congreso y lanzando la nueva web corporativa 10 años después de comenzar su andadura en el sector inmobiliario y de promocionar sus tres servicios (para compradores, inversores y franquiciados) de forma conjunta, ha llegado el momento de lanzar la web específica para franquiciados, propertybuyersbysomrie.com

Esta nueva plataforma es moderna, actual y fácil de navegar. En su creación ha primado la simplicidad a la hora de acceder a los diferentes contenidos, con pestañas más claras e intuitivas y la utilización de fotografías más visuales y atractivas.

La actualización de contenidos y el acercamiento a una información clara y concreta completan los objetivos buscados en esta nueva página

Además, se ha realizado una adaptación de colores, tipografías y demás elementos de diseño, descritos en el nuevo manual de estilo de la marca.

La web se ha creado con el propósito de dar servicio a los ya franquiciados y ofrecer a los nuevos emprendedores una oportunidad única, en estos momentos de incertidumbre, de poder proyectarse en una empresa consolidada ofreciendo una nueva forma de reinventarse y ayudando al sector inmobiliario a su consolidación.

El apartado de Preguntas Frecuentes, responde a las cuestiones frecuentes sobre el servicio del agente exclusivo del comprador e inversor inmobiliario.

La marca necesitaba separar sus tres servicios y ofrecer información más concreta para los futuros franquiciados, ayudándoles así a encontrar lo que realmente buscan en su web.

Esta nueva herramienta digital supone un paso importante para Property Buyers by SomRIE y su consolidación como la Primera Franquicia de Personal Shoppers Inmobiliarios de España, ayudando así a su crecimiento y proyección en el mercado inmobiliario.

El estreno oficial de la web se realizará durante el 3º Congreso de Property Buyers by Somrie, que se celebra el 26 de noviembre y que es de libre acceso.

Información e inscripciones: http://congreso.propertybuyersbysomrie.com/

Acerca de Property Buyers by SomRIE

Property Buyers by SOMRIE, es la suma de Property Buyers y SOMRIE, dos firmas especializadas en el servicio de personal shopper inmobiliario, cuya unión se posiciona como la primera franquicia de personal shoppers del sector a nivel nacional.

Tiene 20 oficinas y más de 60 profesionales repartidos por toda España y varios mercados internacionales: Brasil, México y Argentina.

Es la marca con más experiencia en este tipo de servicio en España, cerrando más de 600 operaciones en los últimos 10 años.

Para más información: Enric Jiménez, enric@somrie.com, 93 112 20 20

