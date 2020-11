ALQVIMIA: Cofres de navidad BESTSELLERS & WELLNESS regalos que van más allá de la belleza Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 16:03 h (CET) ALQVIMIA propone los nuevos cofres de navidad con sus productos más experienciales y más vendidos. Sus 4 joyas de belleza Bestsellers de la marca y también el cofre wellness para disfrutar de la intimidad del baño Home Spa treatment by ALQVIMIA COFRE BESTSELLER

Los productos icónicos de Alqvimia juntos en una exquisita caja en frascos de 30 ml para vivir la experiencia de fórmulas que han trascendido a la historia de la marca, ya que Body Sculptor es de los primeros cosméticos que se formuló hace ya más de 35 años. Sus propiedades y su exquisita composición de extractos, así como el uso sólo de ingredientes biológicos, concentrados puros, de siembras ecológicas y sostenibles, ha conseguido que Body Sculptor forme parte de la magia y de la historia de Alqvimia. El Aceite Corporal Body Sculptor es remodelante corporal, elimina la grasa, alisa el relieve de la celulitis, es reafirmante, tensor y por supuesto hidrata y nutre la piel. Es el complemento perfecto del Gel de Ducha y Baño Anti-Stress, elaborado con cítricos con propiedades estimulantes, protectoras e hidratantes. El Aceite Corporal Reafirmante del Busto tiene una acción reafirmante y eleva los senos a la vez que hidrata y nutre sus delicados tejidos de sostén. Y la emulsión Body Elixir Reina de Egipto está inspirada en las fórmulas artesanas del antiguo Egipto, para suavizar, hidratar y envolver la piel en un halo de fragancia que deja la piel aterciopelada. PVP 36,89 €

COFRE WELLNESS

Esta caja de Navidad contiene los cosméticos perfectos para relajarse y vencer el cansancio del día o de la práctica de deporte. Sus aceites esenciales de gran pureza y concentración, consiguen aliviar no solo los tejidos del cuerpo, sino que sus aromas van más allá de la belleza y cuidado de la piel, para proporcionar esa sedación necesaria después de un duro día de trabajo. El Aceite Corporal Relajante de Lavanda es además un excelente dermoprotector. El Gel de Baño y Ducha de Árbol del Té calma las pieles más sensibles y las protege de posibles afecciones cutáneas. El Aceite Corporal Natural Fitness alivia el cansancio, activa la microcirculación, tonifica e hidrata. El Aceite Corporal Comfort Leggs aporta un aire de frescor y ligereza a las piernas cansadas. PVP 33,89 €

Más información en www.alqvimia.com

Vídeos

Alqvimia



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.