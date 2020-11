Max Estrem, primera firma europea en profesionalizar el liderazgo con la certificación internacional de TÜV Rheinland Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 15:47 h (CET) Max Estrem desarrolla una herramienta tecnológica propia capaz de medir el liderazgo. Se erige como pionera en Europa en la formación y desarrollo de líderes con su modelo de acción, basado en cuatro variables: metodología, tecnología, un sistema de intervención y certificación. Once líderes europeos ya cuentan con esta formación certificada para respaldar sus competencias ¿Se puede profesionalizar el liderazgo? La respuesta es sí y la tiene la firma Max Estrem. Apuesta por la formación y el acompañamiento de líderes y sus equipos, pero dando un paso más: implementándolos inmediatamente en la empresa y midiendo sus resultados con una herramienta tecnológica, lo que le ha convertido en la primera compañía en Europa cuyo sistema de desarrollo está avalado por la certificación internacional TÜV Rheinland en competencias de liderazgo (siguiendo los criterios de la Norma ISO 17024).

“Pero lo importante es que esto nos convierte en una empresa pionera en Europa que aúna cuatro variables imprescindibles para lograr la profesionalización del liderazgo: metodología, tecnología, un sistema de intervención y una certificación internacional que respalda el trabajo del líder y su equipo, asegurando la transferencia inmediata de los aprendizajes”, explica Julián Trullén, cofundador y CEO de Max Estrem.

Por eso, el servicio de Max Estrem es relevante en un momento como el actual, marcado por la pandemia de la Covid-19 y vital para la toma de decisiones y cambios: “Nosotros enseñamos a gestionar el presente y liderar el futuro a la vez”, enfatiza Trullén. “Nuestro cliente es un director general que está en un proceso de transformación, pero que puede que haya perdido la ilusión: alguien que sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe cómo. Y que, tanto si pertenece a una gran empresa como a una pyme de 25 ó 50 personas, le mueve la pasión y la ilusión por cambiar”, indica.

Convertir en tangible lo intangible

Quienes ya han recurrido al acompañamiento de Max Estrem valoran mucho el conocimiento de sus equipos desde la perspectiva más humana: “Nuestros clientes comprueban que es fundamental para optimizar sus recursos y conseguir objetivos comunes, para convertir en tangible lo intangible: el desarrollo del líder y su equipo son la base para transformar la cultura corporativa y nosotros, además, les demostramos cómo medir el resultado. Nos transmiten que les enseñamos a hablar para solucionar y no para poner excusas, a trabajar la empatía sin perder el foco en el resultado, etc. Sin duda, es lo más gratificante de nuestro trabajo”, matiza Trullén.

De hecho, once líderes europeos ya cuentan con la profesionalización de sus competencias certificadas por TÜV Rheinland tras la intervención de Max Estrem.

Medición con datos objetivos y feedback inmediato

La metodología de Max Estrem se ha construido cuidadosamente en los últimos 5 años tras una dilatada trayectoria de los miembros de su equipo acompañando a empresas. Trullén explica que “contamos con más de 20.000 horas formando a líderes como experiencia previa. Durante años, hemos estado enfocados a aportar a las organizaciones soluciones orientadas a los resultados: creación de nuevos modelos de negocio, desarrollo de sistemas de gestión desde la visión del modelo EFQM, Seis Sigma, etc. Pero lo que realmente genera el resultado de las empresas es fruto de la interacción entre las personas del equipo: la forma de relacionarse entre los miembros de una compañía es el verdadero secreto de por qué unas compañías funcionan y otras no”.

En Max Estrem esta interacción se mide con datos objetivos a través de un marco metodológico propio, Neurocreatividad®, que evoluciona del ecosistema del líder al ecosistema del equipo basándose en un modelo sólidamente fundamentado, el VRP®. Su metodología apuesta por la generación de espacios de relaciones efectivas para la expresión del talento y el manejo de la complejidad humana a través de competencias como la confianza, el apoyo, la expresión de las emociones o la seguridad emocional. Y se acompaña de un sistema de intervención que permite conseguir un feedback inmediato para validar su utilidad.

Para ello, la empresa aplica la tecnología MAX, que mide con precisión en tiempo real la percepción del equipo, determinante en el compromiso entre los miembros del equipo: “El reto está en conocer dónde es necesario actuar y qué necesita específicamente cada persona para alcanzar los objetivos de la organización”. Esta herramienta se materializa en una app móvil para el equipo, un dashboard de liderazgo para el líder y un dashboard global de la compañía para el equipo de dirección y RRHH.

Sobre MAX Estrem

Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Alicante son algunas de las ciudades en las que Max Estrem, fundada en 2015, tiene presencia en España, aunque su mercado es también internacional. Entre las empresas que han contado con su acompañamiento figuran firmas de todas las dimensiones y sectores, tanto familiares como multinacionales, entre las que destacan Bridgestone, Volvo, SMR Motherson, Ibercaja, Auchan, Airfal, Westtrok, Bizintek, Magaiz, Toyota Japan Car o Banco Sabadell.

