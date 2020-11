EZVIZ contribuye a mitigar el desconfort del distanciamiento con más versatilidad en sus cámaras Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 15:22 h (CET) La firma amplía la funcionalidad de sus productos para facilitar las comunicaciones cotidianas, el Smart working y la cercanía en tiempos de distanciamiento social, haciendo más fácil la permanencia en casa En un momento en que la COVID-19 impone una nueva ronda de políticas restrictivas en Europa, numerosas familias buscan maneras de optimizar la comunicación con sus familias y allegados en un momento de confinamiento o semiconfinamiento. EZVIZ, una firma global innovadora en productos para el hogar inteligente, ha expandido así los escenarios de aplicación de sus cámaras inteligentes y otros dispositivos para brindar comodidad a las familias y pequeños empresarios en tiempos especiales.

Entre esta usabilidad ampliada, las cámaras son muy eficaces para el Smart working, la didáctica a distancia y la video conferencia, así como para estar más cerca de las personas de más edad, a través del video-chatting.

Comunicación eficaz en tiempos de distanciamiento social

En tiempos de distanciamiento social, el audio bidireccional de la gama de cámaras de seguridad de EZVIZ resulta muy práctico para la comunicación con vecinos, mensajeros y trabajadores. Del mismo modo, las mirillas digitales o videoporteros de la firma (como DP1C) resultan particularmente útiles, ya que permiten atender a visitantes, carteros o deliveries desde el teléfono móvil.

EZVIZ ha implementado upgrades para sus cámaras de interior de manera que sean más útiles para el trabajo en remoto y la educación en línea. Así, los usuarios pueden configuar la cámara Wi-FI con paneo C6N para añadir funcionalidad de videoconferencia. Con un ángulo de visión de 360 grados y vídeo de alta definición 1080p, este dispositivo evita los puntos ciegos incluso en espacios muy amplios, lo que la convierte en ideal para streaming de vídeo en cualquier ubicación de interior.

Compañía a distancia

Para aquellas familias que residen en diversas regiones, ciudades o países, la pandemia ha hecho mucho más difícil (cuando no imposible) la posibilidad de visitas frecuentes. Los ancianos y personas en condiciones de salud particularmente delicadas, sin embargo, requieren más atención que nunca.

Para contribuir a mitigar la preocupación de las familias, EZVIZ proporciona un amplio rango de cámaras de seguridad que pueden detectar y grabar el día a día del hogar.

Por ejemplo, la cámara de interior C1C puede ser una solución óptima para usuarios que no están habituados a utilizar estos productos ya que su manejo es extremadamente sencillo e intuitivo. Con su base magnética, facilita al máximo la instalación y permite un manejo muy fácil con la App de EZVIZ incluso para aquellos que normalmente no utilizan productos tecnológicos.

Las cámaras familiares de paneo como C6N y C6TC ofrecen una flexibilidad excepcional en visión panorámica y tracking inteligente. Cuando detectan cualquier movimiento (según los parámetros programados) envían alertas instantáneas al usuario a través de la App.

Asimismo, todas las cámaras de EZVIZ ofrecen visión nocturna de alta calidad, lo que las convierten en óptimas para monitorizar a los más queridos 24/7.

Las cámaras de EZVIZ son compatibles con Alexa y Hey Google, lo que hace incluso más fácil su control y uso. Los usuarios pueden conservar el vídeo grabado en una tarjeta local microSD, o en el servicio en la nube de EZVIZ, que proporciona una prueba gratuita de 30 días.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.