Clínica FG referente en Cirugía Plástica y Estética ofrecerá a sus pacientes la secuenciación completa del Genoma de la mano de Veritas Intercontinental

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:42 h (CET) Con este acuerdo, la Clínica Dr. José María Franco Góngora, líder en las técnicas más novedosas y avanzadas de cirugía Plástica y Estética, se posiciona como un centro de referencia en la utilización de la secuenciación del genoma completo en medicina preventiva y regenerativa Clínica FG, del doctor Franco Góngora, ofrecerá a sus pacientes la Secuenciación del Genoma completo y su interpretación clínica, a través del servicio myGenome, de Veritas Intercontinental. Con este acuerdo, la prestigiosa clínica, especializada en cirugía mamaria, remodelación corporal, cirugía facial, medicina capilar y tratamientos sin cirugía, incorpora la genómica a su práctica médica y se sitúa como centro de referencia en la utilización de la secuenciación del genoma completo en medicina preventiva y regenerativa en el ámbito de la cirugía plástica y estética.



Veritas Intercontinental aportará a este acuerdo su expertise en consejo y diagnóstico genético, la realización de la secuenciación del genoma y su interpretación y la formación del personal de la Clínica FG.



“El acuerdo con Veritas Intercontinental -comenta el doctor Franco Góngora- nos permitirá reforzar la práctica de una medicina avanzada y mejorar nuestra oferta de servicios con la incorporación de la secuenciación del genoma completo a las distintas áreas. Esta información genética será especialmente útil en ámbito de la medicina preventiva, las terapias regenerativas que utilizamos y la mejora de los tratamientos, y lo haremos con la colaboración del líder mundial en secuenciación e interpretación del genoma completo”.



Según Javier de Echevarría, CEO de Veritas Intercontinental, el doctor Franco Góngora es el cirujano plástico y estético de referencia en España “y con este acuerdo ambas instituciones avanzaremos para hacer realidad el desafío más grande e inmediato del cuidado de la salud: la utilización de la secuenciación del genoma completo en población sana”.



Para el Dr. José María Franco, myGenome será una pieza clave en la visión de la clínica, orientada al fomento y cuidado personalizado de la salud “Una de las características de la medicina avanzada es la personalización, y la secuenciación del genoma completo ofrece una hoja de ruta vital de cada paciente, creando un nuevo horizonte en el logro de una vida larga, activa y saludable”.



En este sentido, el doctor Luis Izquierdo, Director Médico de Veritas Intercontinental señala que “hasta ahora nos enfrentábamos a la vida a ciegas, reaccionando ante las enfermedades. Hoy, gracias a la información que aporta el genoma podemos anticiparnos, evitar y prevenir enfermedades o detectarlas precozmente, mejorar y personalizar los tratamientos para no sólo alargar la vida sino hacer que sea más plena y saludable”.



Genoma para todos

Veritas Intercontinental comercializa la secuenciación del genoma completo y su interpretación clínica. Su filosofía es ayudar a las personas a tener una vida más larga y saludable gracias a la información que ofrece el Genoma.



Médicos y científicos de todo el mundo coinciden en afirmar que la secuenciación completa del Genoma reemplazará todas las otras pruebas genéticas, ya que ofrece un poderoso recurso para toda la vida. A partir de una única secuenciación, los usuarios tendrán información procesable que les ayudará en su planificación familiar, a controlar el riesgo de enfermedades y a vivir de manera más saludable por más tiempo.



Gracias a Veritas Intercontinental, la secuenciación del Genoma es ya un “producto de consumo”. Hasta hace poco, los cuellos de botella estaban en el precio de la secuenciación y en la capacidad de manejar e interpretar grandes cantidades de información. Problemas a los que Veritas ha dado respuesta ofreciendo a consumidores y médicos la secuenciación completa del Genoma, su interpretación y asesoramiento genético, los servicios de almacenamiento de la información y su gestión para investigación médica.



