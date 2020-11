AleaSoft: El calendario de subastas renovables pretende asegurar los objetivos del PNIEC a 2025 Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:10 h (CET) La propuesta de orden ministerial que desarrolla las subastas de renovables incluye un calendario orientativo de subastas y capacidad a subastar hasta 2025. Si se llevan a cabo todas las subastas previstas en este calendario ya se habrá cumplido con el 61% de la capacidad eólica y el 87% de la fotovoltaica que hace falta para alcanzar los objetivos que el PNIEC plantea para 2025 Ya se encuentra en fase de consulta pública la propuesta de orden ministerial que regula las subastas renovables del Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre. La propuesta contiene un calendario orientativo de subastas a realizar hasta 2025 además de las condiciones y los tipos de instalaciones renovables que se podrán acoger al sistema de retribución público.

Calendario orientativo de subastas hasta 2025

Según el calendario orientativo que contiene la orden ministerial, se prevé subastar 1500 MW de eólica y 1800 MW de fotovoltaica cada año hasta 2025 y se propone empezar ya este año 2020 con 1000 MW de eólica y 1000 MW más de fotovoltaica. De cumplirse el calendario, se subastarían un total de 8500 MW de capacidad eólica y 10 000 MW de capacidad solar fotovoltaica.

A partir del calendario propuesto, se puede construir un escenario de capacidad eólica y fotovoltaica y compararlo con el escenario objetivo del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). De esta comparación se deduce que el Gobierno espera que las subastas incorporen al sistema eléctrico el 61% de la capacidad eólica y el 87% de la fotovoltaica para alcanzar los objetivos que el PNIEC plantea para 2025. Lo que es, sin duda, un calendario bastante agresivo.

Desde la consultora AleaSoft, se ha remarcado en varias ocasiones la utilidad de las subastas en ciertas condiciones como son la reactivación económica de regiones afectadas por la descarbonización del sector eléctrico, en las islas y en las regiones del norte con menos recurso solar, o para tecnologías menos maduras o más experimentales, pero también que no debe ser un instrumento para forzar la consecución de los objetivos de capacidad renovable del PNIEC. La fotovoltaica es una tecnología plenamente competitiva en el mercado eléctrico y los objetivos del PNIEC son alcanzables sin la necesidad de subastas. Un “abuso” de las subastas llevaría a distorsiones claras en los precios del mercado y sería una señal que desincentivaría la inversión en nuevas instalaciones renovables.

Un aspecto imprescindible de las subastas, según la consultora, es que hay que tener cuenta la opinión de los inversores que son los que ponen y van a seguir poniendo el dinero necesario para desarrollar toda la capacidad renovable. Y no se refiere solamente a grandes fondos de inversión, sino también a medianos y pequeños inversores en renovables que necesitan garantías de futuro con señales claras y sin cambios regulatorios.

Instalaciones híbridas

Uno de los aspectos más positivos de la propuesta de subastas es que permitirá instalaciones híbridas que combinen distintas tecnologías renovables y también instalaciones con capacidad de almacenamiento de energía. Esta combinación de distintas tecnologías y además con almacenamiento va a ser imprescindible en un futuro 100% renovable, dado que proporciona la flexibilidad necesaria para gestionar el volcado de energía al sistema eléctrico, algo que por sí mismas no pueden hacer muchas tecnologías renovables.

Próximo webinar de AleaSoft

El próximo webinar que se está preparando en AleaSoft tendrá lugar el día 26 de noviembre y será el último de este año 2020. Este webinar será la primera parte de una nueva serie “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021” que tendrá, al menos, una segunda parte en enero de 2021. En esta ocasión se contará con la participación de tres ponentes de Vector Renewables.

Además de analizar el comportamiento de los mercados de energía desde que empezó la crisis económica, se debatirán las perspectivas a partir del año 2021. Los temas centrales de este webinar girarán alrededor del diseño de las nuevas subastas renovables y su efecto en el mercado, así como las Due Diligence técnicas y su importancia para la financiación de los proyectos.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/calendario-subastas-renovables-asegurar-objetivos-pniec-2025/

