El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay inaugura el campus de Montevideo de Holberton School Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:14 h (CET) Holberton School, la alternativa universitaria que está formando a la próxima generación de desarrolladores de software, organizó, junto con la Fundación Zonamerica, una ceremonia para celebrar la inauguración del campus de Montevideo, Uruguay en Jacksonville. El objetivo de esta iniciativa es reducir la brecha de talento digital que existe en dicho país para satisfacer las necesidades de la industria tecnológica local gracias a la formación de estudiantes en el desarrollo de software La primera promoción, formada por un grupo de 29 estudiantes, comenzó las clases en septiembre de este año.

Entre los asistentes al evento, se encuentra a la primera dama de Uruguay, Lorena Ponce de León; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el presidente y vicepresidente de la Fundación Zonamerica, Alberto Fossati y Orlando Dovat; la directora ejecutiva de Holberton School de Montevideo, Inés Jakubovski; la alcaldesa electa de Montevideo, Carolina Cosse; la subsecretaria de Educación, Ana Ribeiro, y el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), Leonardo Loureiro, así como otras autoridades gubernamentales, directivos de fundaciones, cámaras de comercio, empresas que apoyan el programa como socios de contratación y estudiantes. El acto inaugural siguió todas las recomendaciones sanitarias e incluyó un recorrido por el campus de Montevideo de Holberton School.

El presidente y cofundador de Holberton, Sylvain Kalache, asistió a la cita a través de una videollamada desde Silicon Valley y compartió su entusiasmo por formar parte del ecosistema tecnológico de Uruguay. Además, también estuvieron presentes las autoridades del Inefop, la embajada estadounidense en Uruguay, el Instituto Uruguay XX1, la alcaldía del municipio, representantes de CAF y referentes de instituciones educativas y empresas del sector de las tecnologías de la información.

"La preocupación por acabar con la brecha digital actual y la falta de formación de programadores en Uruguay ha sido la fuente de inspiración para este proyecto. Tras la fructífera experiencia en Cali, comenzamos a considerar la opción de establecer una sede de Holberton School aquí. Para ello, nos pusimos en contacto con los miembros de la Cuti y llegamos a la conclusión de que hacer lo mismo aquí sería una gran oportunidad", explica Orlando Dovat, vicepresidente de la Fundación Zonamerica. "Sabemos que es solo un pequeño grano de arena para la zona, pero esta contribución se centra en la calidad, no en la cantidad. Además, tenemos la oportunidad de aprender sobre este método educativo que podríamos incorporar en Uruguay con vistas al futuro a través de una formación de alto nivel».

El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Pablo Mieres, destacó el papel que desempeña Zonamerica y la fundación en la formación de los uruguayos.

"La iniciativa de crear un campus de Holberton School en Uruguay constituye la reafirmación de un valor fundamental del país: conseguir que la gente no deje de tener ideas innovadoras. Contar con este centro educativo en Uruguay representa una señal que indica el camino y el rumbo adecuado a seguir entre la formación y el empleo para lograr un país rico y de vanguardia preparado para el futuro".

Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), destacó la importancia de este tipo de formación intensiva impartida en un campus.

"Actualmente estamos trabajando en el replanteamiento del plan de estudios de la UTU, la parte técnica del programa de la educación secundaria y los programas de alfabetización informática de todos los niveles educativos. Es fundamental tener un centro educativo que se centre de forma exclusiva en este ámbito. Como cámara y sector empresarial, estamos contentos de que se esté llevando a cabo este tipo de iniciativas".

La alcaldesa electa de Montevideo, Carolina Cosse, hizo hincapié en la demanda de empleos de un sector en auge y en las condiciones materiales necesarias para que se produzca en Uruguay.

"No tenemos una brecha digital en términos de infraestructuras, ya que disponemos de fibra óptica, un cable submarino, un centro de datos y El Ceibal, que son los cimientos físicos sobre los que seguir construyendo. Por esta razón, celebro este proyecto y considero que este tipo de iniciativas, tanto del sector público como del privado, deben seguir prosperando".

"Espero que nunca dejen de utilizar la creatividad y la imaginación, así como esas enseñanzas que heredamos del antiguo sistema educativo francés de la pedagogía progresista, que es la capacidad de ser mejores generalistas que especialistas. Estos jóvenes no solo tendrán que resolver problemas generales, sino que también deberán aprender a resolver problemas que todavía no han imaginado. Les deseo una vida próspera llena de aprendizaje", expresó Ana Ribeiro, subsecretaria del Ministerio de Educación de Uruguay.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.