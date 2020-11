Nadia, Inés y Arnaldo Calviño y Arrimadas defienden la reforma laboral de Rajoy. Otegi quiere la derogación. Provocan insomnio en Sánchez Carlos Ortiz de Zárate

lunes, 16 de noviembre de 2020, 13:41 h (CET) El presidente y sus barones podrían dormir a pierna suelta; bastaría que consultaran la web del PSOE, por ejemplo la valoración que hizo el partido, entonces en la oposición, tras 6 años de la reforma: https://www.ecestaticos.com/file/a91d2c72526b8b4b636898b6b68fabf1/1518207373-sextoaniversariorl_psoe.pdf

Bastaría con el primer párrafo: El PP llegó al gobierno después de afirmar Rajoy en el debate electoral que no iban a modificar las pensiones ni a recortar las prestaciones. Apenas un mes después, el Gobierno aprobaba por la vía del Decreto - Ley una reforma laboral absolutamente drástica, sin consulta a los interlocutores sociales y sin pasar por el Parlamento, para llevarla directamente al BOE. El objetivo era claro: reducir los salarios para, según decían, aumentar la competitividad y generar más trabajo, y facilitar el despido, así como abaratar su coste. Hoy los datos confirman que sobre todo lo que se ha producido ha sido un burdo trasvase de rentas, reduciéndose las retribuciones de los asalariados para aumentar el excedente empresarial.

Entonces esa reforma era ilegal, injusta y con efectos contrarios a los objetivos expuestos.

La calle mostró su cólera con las manifestaciones de principios de febrero de 2012 , las más numerosas de los últimos años.

No es solamente la reforma de Rajoy lo que impide el sueño de las personas mencionadas; se acusa a Otegi de ser un terrorista.

No hay pruebas. Ha sido encarcelado 5 veces. En ninguna ocasión la privatización de la libertad ha sido para castigar delitos de sangre. Incluso las acusaciones han estado invalidadas por instancias superiores (1)

En la entrevista “Un café con Zapatero” en “Espejo Público”, el ex presidente agradeció el papel jugado por el dirigente abertzale en la desactivación de ETA (2)

Todo el mundo sabe que el PP pactó presupuestos con soberanistas cuando ETA estaba aún en activo ¿ De qué nos escandalizamos ahora?

Notas 1” puedes ver todo el historial delictivo en: “La historia judicial de Otegui”: https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/737785/historia-judicial-arnaldo-otegi/

2) https://www.elperiodico.com/es/politica/20191129/rodriguez-zapatero-otegi-decisivo-fin-banda-terrorista-eta-7755631

