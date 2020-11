La casta totalitaria en la extrema izquierda

Leyendo un recorte de prensa, sobre las elecciones generales de diciembre de 2015, me ha llevado a buscar las “perlas” que algunos seguidores de Podemos publicaron en las redes sociales contra las personas mayores que habían votado al Partido Popular. Según ellos eran responsables de no sé cuantas barbaridades. No me aparto del pensamiento clásico respecto a que sólo el odio anida en el corazón de los más degenerados y de los descerebrados. Si bien hemos recopilado numerosas tropelías, traemos aquí unas muestras representativas:



- “Tenemos que esperar a que se mueran los viejales –decía RainbowsPuke-- que están ‘enchochaos’ con el PP”

- “¿Las pensiones? Propongo quitarlas para que nuestros mayores se mueran de hambre y el PP deje de sacar mayorías” (Tovarich Sabroso);



- “Ojalá el PP no fuera ganando, pero hasta que no mueran nuestros abuelos y la mitad de nuestros padres las cosas no serán MUY diferentes” (Desdentá).



Aquel domingo de diciembre de 2015 (20-D) perdieron muchos votos los dos partidos mayoritarios. Si bien ganó el PP con 123 escaños en el Congreso, eran 63 menos que los obtenidos en las elecciones de 2011. Coincidieron, además, con elecciones locales parciales en 30 municipios y en 113 entidades de ámbito territorial inferior al municipio que, tras las elecciones del 24 de mayo, tuvieron que repetirse por falta de candidatos. Por primera vez, Podemos se presentó y obtuvo 42 escaños que, sumados a raras confluencias autonómicas, daban la cifra de 69 escaños. Sírvanos como situación electoral y política del momento.



En Podemos se sentían crecidos y lloraban sus líderes por haber llegado a pisar la alfombra roja del Parlamento, incluso llevaban al bebé de Bescansa para hacer un circo innecesario y absurdo: prueba de ello es que no lo han vuelto a repetir aunque sí otras estupideces muy propias de la siniestra: no hay más que recordar a Rufián y su impresora.

Hace unos meses me hubiera impresionado tanto insulto y deseo de muerte a los mayores, a quienes se les echaba en cara haber elegido a la “derechita cobarde” como destinataria de su voto. Acababan de llegar y ya negaban la libertad de expresión y elección del otro. No sé si hay que relacionar esos comentarios con el abandono sufrido años después por las personas mayores en las residencias de ancianos y que fuera, precisamente, Pablo Iglesias el que se hiciera cargo del tema; de ahí la negligencia del “marqués” con resultado de muerte.

Hoy no me impresiona esa actitud porque ya han demostrado lo cortos que son para la gestión y las relaciones sociales, políticas y económicas. No me equivoco si digo que lo más degenerado de la sociedad actual se ha hecho casta y se ha acomodado en el hemiciclo: de ahí el bajísimo nivel político de los maléficos “padres de la patria”. ¿Pruebas? Pues miren: llegaron a la política hace cinco años y ya se han instalado (casta) con pederastas en sus filas (como en las Cortes de Castilla y León), imputados, presos por tráfico de droga, insultos y apaleamiento a la Policía, sobornos dinerarios como el de la “marquesa”, robo de fondos públicos…. y un largo etcétera.

Como en el ámbito podemita no se conoce el sentimiento de nacionalidad, valores, respeto y democracia, tampoco saben que aún quedan españoles de verdad, capaces de no permitir las sandeces a las que esta gente aspira. Decía Napoleón Bonaparte que “cuando no se teme a la muerte, se la hace penetrar en las filas enemigas”. Lo peor de todo son los deseos de muerte a los ancianos votantes de la derecha. Eso es una prueba de que la calidad humana de estos ‘trenzamonas’ con piel de cordero y leninistas de machete oculto es más que la propia de comunistas impregnados de odio, mala fe y revanchismo.

No tengo dudas de que el espectro de la extrema izquierda deja mucho que desear en España. No hay más que escuchar algunos de los audios del señorito “marqués” cuya aspiración era “montarla y destrozar el sistema”. Demuestra con ello la vulgaridad que le caracteriza, a la vez que se rodea de fantasmas de la realidad, saltimbanquis de la estupidez, catedráticos de lo soez y, algunos, simples profesores de CC. Políticas por obra de no se sabe quién y para desgracia del alumnado.

¿Se acuerdan ustedes de la LOGS, aquella Ley Orquestada por Gamberros Sin Escrúpulos? Pues, eso. Hace tiempo que venimos viendo sus consecuencias. Recuerden que fue el PSOE quien sentó las bases para hundir el sistema educativo español y, desde 1990 que se aprobó la citada ley, siguen dañando el sistema; la LOMLOE de Isabel Celaá es la prueba: nula evaluación externa, titulación sin tenerlo todo aprobado, eliminación de la enseñanza concertada, destrozo de la educación especial, rebaja de contenidos, recorte de medios...

A pesar de todo ello, no faltan ciudadanos sensatos porque –siguiendo las palabras de Heráclito de Éfeso– es necesario que el pueblo defienda su ley como defiende sus murallas.