Allianz Partners ‘desmonta estereotipos’ en el día Internacional de la Tolerancia Comunicae

lunes, 16 de noviembre de 2020, 07:06 h (CET) La compañía lanza una campaña con el objetivo de reforzar el respeto y la aceptación de otras culturas Las personas migrantes extracomunitarias suman un 7% sobre el total de la población en España, destacando la discriminación que sufren diariamente en materia de empleabilidad. Según el informe de Cáritas ‘Un arraigo en el alambre’ de 2020, sólo el 75% de los inmigrantes desempeñan trabajos elementales y precarios, y su nivel de ingresos es un 46% inferior a los ingresos medios de los españoles.

Hoy, día Internacional de la Tolerancia, Allianz Partners se suma al compromiso hacia el respeto, la aceptación y el aprecio a la rica diversidad cultural de nuestro mundo, compartiendo la campaña ‘Desmontando Estereotipos’ en la que colaboradores de la compañía han participado para vencer generalizaciones extendidas en España sobre sus propios países y culturas.

“Al hablar de estos temas nos basamos en nuestras propias vivencias, y puede que cada uno tengamos una visión distinta y que nos enfrentemos a estereotipos que se han ido creando en a nuestro alrededor. No siempre es fácil acabar con estas ideas que pueden perjudicar nuestras relaciones” señala Claudia Moita, portuguesa colaboradora de Allianz Partners quien ha participado en la campaña junto a 6 compañeros más de distintas nacionalidades.

VIDEO YOUTUBE: https://youtu.be/vX97FxQfDRg

Allianz Partners, empresa comprometida con la Diversidad, Tolerancia y Multiculturalidad, cuenta en su Equipo con de 26 nacionalidades diferentes. El 11,5% de los empleados de la compañía son de origen de países extranjeros, entre los que destacan en número Venezuela, Rumania, Italia y Colombia. Esta riqueza cultural, permite a Allianz Partners ofrecer una Asistencia de calidad a sus clientes en más de 20 idiomas, siendo los más habituales el Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Árabe, Portugués, Ruso, Rumano y Polaco.

A nivel interno, el área de Bienestar para Empleados de la compañía mantiene su programa de iniciativas, siguiendo sus propios compromisos anuales. El pasado 21 de mayo, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Cultural, se desarrolló una campaña interna en la que la implicación de los colaboradores fue esencial para compartir costumbres y datos típicos de sus países de origen. Ahora, a través de esta nueva iniciativa, la empresa busca reforzar su carácter integrador, que complementará además con talleres sobre la Tolerancia, donde se acentuará el efecto positivo de la diversidad en el ámbito laboral.

“En nuestra empresa no hay cabida para la Intolerancia. Los estereotipos son percepciones infundadas que hacen mucho daño al entendimiento entre culturas. En Allianz Partners tenemos la suerte de contar con colaboradores de multitud de nacionalidades, lo que nos permite ofrecer el mejor servicio a sus clientes, independientemente del idioma que hablen o de sus particularidades culturales”, señala Beatriz Toribio, responsable del área de RSC en Allianz Partners.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Instagram @allianzassistes

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.