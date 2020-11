Tecnomari adelanta su Black Friday Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 14:54 h (CET) Tecnomari, como tienda móviles baratos, sabe que las compras de este Black Friday 2020 serán un tanto diferentes. Y es que, la situación actual debido a la pandemia en la que el mundo entero se ve sumergido, ha cambiado de manera drástica la forma de interactuar de cada persona con su entorno Black Friday descuentos y cambios en los modelos de compra

No es de extrañar que muchos de los usuarios se pregunten: ¿Cuándo es el Black Friday?, ¿Habrá largas colas en las tiendas para comprar móviles Realme o móviles Samsung?, ¿Merecerá la pena los Black Friday descuentos?, ¿Es una buena idea comprar un iPhone barato o un iPad barato?

Sin lugar a dudas, este Black Friday 2020 es y será uno de los viernes negros más diferentes de la historia. El día viernes 27 de noviembre es cuando es el Black Friday, aunque si lo que quieres es comprar tecnología en general o un iPhone barato, un iPad barato o móviles Realme en Tecnomari ya se puede hacer.

Una de las novedades de este año, es que el viernes negro se adelanta y tiñe de ofertas Black Friday muchos de los productos de Tecnomari desde el 9 de noviembre hasta el 30 de noviembre.

Una bajada de precios considerable y muy a tener en cuenta si lo que se quiere celebrar es un Apple Black Friday en toda regla, ya que esta tienda ofrece iPhone barato y iPad barato con jugosos descuentos en los modelos iPhone 11 128 GB negro, iPhone 12 64 GB azul, iPhone SE 2020 64 GB blanco, iPhone 12 129 GB blanco y iPad 2020 10,2” 32 GB Wifi.

Así pues, se puede afirmar que estos Black Friday descuentos serán disfrutados por muchos de los consumidores ya que según una encuesta realizada a más de 13.000 usuarios de diferentes países de europa un 84% de los españoles realizará compras en este viernes negro, posicionándose un 20% por delante de la participacion europea ya que esta será del 64%.

Además, un 41% de la población española que participará en este día realizará alguna compra en tecnología apostando por móviles baratos, móviles Realme u otras marcas de smartphones.

Cada uno de estos compradores desembolsará una media de 258 euros. Es por esto, que en Tecnomari existe la posibilidad de financiar las compras para aprovechar el Apple Black Friday y pagar lo que se compre cómodamente.

Así pues, si lo que se busca son ofertas Black Friday en tecnología, Tecnomari es la tienda de móviles baratos perfecta para disfrutar de un Black Friday repleto de tecnología a buen precio.

Y es que, además de celebrar un Apple Black Friday se pueden encontrar Black Friday descuentos en los siguientes modelos: Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy A71, OnePlus 8, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi Mi 10, móviles Realme 7, Realme 7 Pro y Realme 6i.

Sin lugar a duda, un año más cuando es el Black Friday es la oportunidad perfecta para renovar tecnología, apostar por los descuentos y comprar todo aquello que se va de presupuesto durante el año o adelantar las compras navideñas aprovechando los Black Friday descuentos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.