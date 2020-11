La Asbestosis, Amiantosis o Enfermedad del Amianto y su relación con COVID 19, según el Dr Manuel Manzano

La Asbestosis es una enfermedad provocada por la inhalación de fibras o polvo de asbesto o amianto. Se trata de un proceso que cursa con fibrosis pulmonar que puede degenerar en un cáncer de pulmón o de pleura (Mesotelioma), con una sintomatología que cursa de forma similar al COVID 19. Y que agrava este proceso por Coronavirus en humanos. Especialmente en mineros, albañiles, operarios de empresas siderometalúrgicas y personas que viven en casas con alguna estructura de URALITA En la web Asbestosis o Amiantosis, se dan cuenta de todas las claves importantes sobre esta grave enfermedad. Desde sus Causas, Síntomas, Diagnóstico y Tratamiento. Pero sin olvidar de que es una enfermedad muy ligada al amianto o asbesto en las casas. Por lo cual se detalla, porque dicho mineral es tan peligroso para la salud humana.

Pero a parte de su localización lo que más preocupa de la Asbestosis, es el cuadro que se provoca a nivel pulmonar. En especial la fibrosis o inflamación del pulmón. Un cuadro muy similar en cuanto a sus síntomas al COVID 19,. Y que con el paso del tiempo evoluciona hacia la generación de un cáncer de pulmón. O bien hacia un cáncer de pleura o Mesotelioma. Una enfermedad que acorta seriamente la esperanza de vida del paciente que la sufre.

Es por eso de vital importancia no solo conocer como se manifiesta la Asbestosis. Sino también ser conscientes del riesgo que los humanos padecen al entrar en contacto con el Amianto o Asbesto Mineral. En cualquiera de sus tipos, ya sea el Amianto Blanco, el Azúl, el Marrón etc. Ya que aunque el Amianto o Asbesto está prohibido en España desde el año 2002. No cabe duda de que existen todavía en muchas viviendas. Estructuras con fibrocemento o Uralita. Ya sea en las tuberías y en los depósitos de agua, en los tejados, o en los falsos tabiques.

De ahí que sea de vital importancia conocer como eliminar el Asbesto de todo domicilio. En primer lugar sabiendolo identificar (algo no del todo fácil). Y con que tipo de empresas se debe contactar para llevar los residuos de asbesto o amianto a vertederos controlados.