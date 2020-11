TeSys Island se consolida como la opción preferida de los fabricantes de maquinaria Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 12:54 h (CET) TeSys Island es el sistema de gestión de cargas industrial de Schneider Electric que aprovecha la conectividad de la Industria 4.0 para conmutar, proteger y gestionar motores y otras cargas eléctricas, ofreciendo una productividad sin precedentes. El que fue uno de los grandes lanzamientos del Innovation Summit Barcelona ha tenido una gran aceptación gracias a su escalabilidad y multifuncionalidad TeSys Island, el sistema digital de gestión de cargas de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, se ha consolidado como una de las soluciones favoritas del sector en su primer año de lanzamiento, tras su presentación en exclusiva a los clientes de la compañía durante el pasado Innovation Summit Barcelona. Auto-predictiva, escalable y multifuncional, esta solución aprovecha todo el potencial de la digitalización para conmutar, proteger y gestionar motores y otras cargas eléctricas, con una productividad sin precedentes, ayudando así a los fabricantes de maquinaria a reducir tiempos, costes y fallos.

“TeSys Island ha sido uno de los lanzamientos más esperados por el sector de fabricantes de maquinaria y, efectivamente, la aceptación ha sido excepcional, por el avance que supone al dar respuesta a la necesidad de gestión digital de cargas. La solución cuenta con una escalabilidad y multifuncionalidad que lo convierten en el primer sistema de su categoría totalmente digital y alineado con la Industria 4.0”, asegura Fernando Vázquez, Digital Power & Channel Transformation Manager en Schneider Electric Iberia.

El nuevo sistema conectado integra de forma digital los arranques de motor multifuncionales en los cuadros de control de las máquinas, permitiendo una rápida instalación y configuración para el control directo y la gestión de cargas de baja tensión a través de una experiencia digital de cliente end-to-end. TeSys Island permite seleccionar, programar y configurar mediante avatares, un innovador concepto orientado a objetos que actúa como un gemelo digital sobre los dispositivos físicos, que facilita la integración y permite una comercialización más rápida. Así, simplificando la selección y el encargo de cada componente electromecánico, los fabricantes de maquinaria -OEMs- pueden centrarse en el diseño, la integración de la carga y el control. Además, gracias a la integración con el bus de campo, TeSys Island no necesita cableado auxiliar y, por tanto, reduce la necesidad de módulos I/O.

Como parte de la solución de Schneider Electric EcoStruxureTM Machine, una vez la maquinaria está operando, el sistema TeSys Island ayuda a minimizar las interrupciones y a garantizar la continuidad del servicio a través del mantenimiento predictivo y proactivo, proporcionando un acceso fácil y ciberseguro a datos diagnósticos y generando pre-alarmas cuando se detecta un comportamiento inusual de carga eléctrica. Así, los operadores pueden acceder a la información sobre el estado del dispositivo, el consumo de energía a nivel de carga o datos de protección específicos para cada aplicación de forma remota y pedir la intervención necesaria al personal de mantenimiento. Además, TeSys Island también facilita datos de identificación de activos para monitorizar las instalaciones, ayudando a desarrollar nuevos modelos de negocio basados en servicios digitales asociados. Este nivel de datos sin precedentes permite una toma de decisiones más precisa para todos los usuarios y descubre toda la información escondida de la maquinaria.

TeSys Island se puede integrar fácilmente en la arquitectura EcoStruxure Machine de Schneider Electric y en sistemas de automatización de terceros, ya que es compatible con los principales sistemas de bus de campo industriales para la automatización de máquinas, como Ethernet IP, ProfiNET, Profibus, Modbus TCP o EtherCAT.

El sistema simplifica tanto la integración de la automatización como la programación, los testeos o la puesta en marcha. TeSys Island gestiona motores y otras cargas eléctricas de hasta 80A con hasta 20 módulos y permite actualizar configuraciones eléctricas y mecánicas durante todo el ciclo de vida de la máquina, de forma fácil; tan solo requiere un conocimiento básico del sistema. Además, TeSys Island ofrece los mayores niveles ciberseguridad y seguridad, Achilles Level 2 y Niveles de seguridad Tp CAT 4.

Para más información sobre TeSys Island, visitar https://www.se.com/es/es/work/products/product-launch/tesys

