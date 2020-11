Los españoles no conocen lo que tienen en su botiquín Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 12:18 h (CET) Johnson & Johnson lanza la iniciativa "Prepara tu botiquín", que pretende concienciar a los ciudadanos respecto a su uso y preparación adecuada Según una reciente encuesta europea realizada por Johnson & Johnson Consumer Health EMEA e Ipsos MORI, en la que se entrevistó a más de mil españoles, menos del 24% de los consumidores están “muy seguros” de que los productos para el cuidado de la salud que tienen en casa serían suficientes si ellos o sus familiares no se encuentran bien. Además, solo el 36% cree que dichos productos tienen la caducidad aún vigente, y, respecto a su conservación, tan solo un tercio considera que se almacenan adecuadamente.

Teniendo en cuenta estas cifras, Johnson & Johnson ha puesto en marcha la iniciativa “Prepara tu botiquín”, que pretende concienciar a los ciudadanos respecto a su uso y preparación adecuada, más aún, con la perspectiva de la llegada del invierno.

En la encuesta, que da pie a esta campaña, se entrevistó a más de 6.000 participantes de toda Europa, de entre 16 y 75 años (en agosto-septiembre de 2020), y sus resultados ponen de manifiesto el papel del farmacéutico y el de la farmacia en un entorno cambiante como el del coronavirus.

En palabras de Ramez Turk, Country Director Spain, Johnson & Johnson Consumer Health, “al ser preguntada la población, no tenía claro si contaba en casa con productos para el cuidado de la salud suficientes; en el supuesto de creer tenerlos, si estarían aún vigentes, o si los conservaban siguiendo las indicaciones del fabricante”. Ante esta coyuntura, agrega Ramez Turk, “es importante atajar estas tres variables: confirmar que contamos con los productos de autocuidado indispensables en nuestro hogar, revisar su fecha de caducidad y verificar las condiciones de almacenamiento para, así, estar preparados para el invierno”.

Descongestión del Sistema Sanitario

Los productos para el cuidado de la salud son aquellos que no requieren de una prescripción médica y están destinados a la prevención, alivio y tratamiento de sintomatologías leves. Sin embargo, su importancia para el Sistema Nacional de Salud es muy alta. En esta línea, un informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos recoge que el autocuidado de la salud favorece la viabilidad de los sistemas públicos de salud, al optimizar sus recursos sanitarios y económicos, además de proporcionar beneficios sobre la salud de los ciudadanos. Y es que, tal y como señala el documento, el autocuidado ayuda a prevenir el desarrollo de enfermedades de gran relevancia.

Ramez Turk considera que en los procesos de autocuidado es imprescindible la figura del farmacéutico como asesor en salud. De hecho, concluye, “en la encuesta europea que llevamos a cabo con Ipsos MORI, se establece que el 55% de los consumidores buscan a los farmacéuticos comunitarios para que les brinden consejos sobre los productos para el autocuidado de la salud, y que el 43% esperaría que estos profesionales les asesoren sobre cómo tratar problemas de salud cotidianos específicos, lo que refuerza su papel como un actor clave en la salud de los ciudadanos”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.