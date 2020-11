The Immortal Mystics desvela su fecha de lanzamiento y más detalles Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 11:02 h (CET) El estudio español Mindiff anuncia el lanzamiento de su título, The Immortal Mystics, en el segundo trimestre de 2020 The Immortal Mystics será un título MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) del subgénero Estrategia en Tiempo Real. Se diferenciará de sus competidores en características innovadoras que implican una mayor intensidad del juego en equipo y más variedad de mecánicas de juego, ampliación y mejoras de los minions y estructuras de los equipos. El juego estará dotado de un completo plantel de personajes personalizables y un novedoso sistema de armaduras que permiten cambiar sus atributos durante la partida. Lo más sobresaliente y distintivo del juego será, a juicio de sus desarrolladores, el sistema de habilidades de grupo, que dará un giro a la forma de entender la estrategia en los MOBAs tanto en lo visual como en la importancia de su uso. Las partidas, ágiles y rápidas, serán de entre 10 y 30 minutos de duración.

The Immortal Mystics se emplaza en un universo fantástico, Khosmium, generado por un desgarre en el cosmos en el momento de formación de las galaxias. Los combates transcurren en una gran variedad de mapas; cada uno con elementos diversos que afectan a la jugabilidad mientras ofrecen los recursos necesarios para mejorar los atributos de cada héroe durante la partida. A nivel de ambientación y narrativa, el juego se inspira en diversos mitos de civilizaciones antiguas, y a modo de curiosidad, hay un escenario, Lost Jungle, en parte inspirado por los paisajes de Tenerife, donde el estudio tiene parte de su equipo.

El título se lanzará en 2021 como un free to play para PC para pasar posteriormente a la adaptación a móvil y consolas. Su estudio creador, Mindiff, es una firma española que innova en el desarrollo de productos altamente diferenciados en el sector de los videojuegos, tanto nuevos títulos como la tecnología propia para su desarrollo.

