Infocopy permite a las empresas evolucionar a medida que cambian sus necesidades

viernes, 13 de noviembre de 2020, 09:38 h (CET) Los tiempos avanzan muy deprisa e Infocopy ayuda a todos los negocios a adaptar sus procesos internos gracias a las soluciones de hardware y software de Kyocera Infocopy, distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, permite a las empresas evolucionar a medida que lo hacen sus necesidades gracias a una amplia gama de hardwares y softwares, convirtiéndose en un aliado valioso y de confianza para todo tipo de negocios.

La automatización de procesos permite a compañías de todos los sectores optimizar sus procesos siendo más ágiles, eficientes e innovadoras. En cualquier sector, la automatización se está revelando como uno de los factores clave dentro de la estrategia del negocio. Y es que no solo permite ahorrar tiempo a los empleados en tareas rutinarias, lo cual tiene un impacto directo en los beneficios de la empresa, sino que también hace posible acceder de forma inmediata a los datos para poder tomar decisiones más ágilmente y, no menos importante, garantizar la consecución de unos resultados medibles.

La automatización permite solucionar problemas en todos los sectores, con soluciones como por ejemplo:

- Ahorrar tiempo a los trabajadores sanitarios que invierten mucho tiempo en buscar y archivar documentación de los pacientes en vez de centrarse en la atención médica.

- Evitar la dependencia que existe del papel en las Administraciones públicas, optimizando así los procesos administrativos.

- Ayudar al departamento de producción, haciendo seguimiento de todos los documentos referentes a certificados, títulos y calificaciones de forma automática garantizar que la empresa esté al día con todo y evitar de este modo sanciones por incumplimiento en las inspecciones o vigencia de los certificados.

- Apoyar a los servicios financieros en la seguridad y el cumplimiento de normas y auditorias, pero también eliminando trámites burocráticos sin dejar de mantener la precisión de los datos y resolviendo las consultas de los clientes de forma más rápida.

Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, explicaba que “nuestro servicio de consultoría nos permite conocer las necesidades de cada cliente, pudiéndole ofrecer una solución global a su negocio gracias a la gran gama de hardware y software de Kyocera con aplicaciones empresariales para los distintos departamentos y sectores y un soporte técnico de calidad. De este modo, podemos resolver los problemas relacionados con la información optimizando los procesos internos de toda empresa”.

En definitiva, las soluciones de automatización ofrecen a los negocios un modo de disminuir los costes al aumentar la eficiencia y la productividad en las tareas rutinarias. Por ello, Kyocera ha diseñado soluciones para todos los sectores y tamaños de negocios, con softwares y aplicaciones que permiten optimizar los procesos de cada departamento y una gama de máquinas reconocidas internacionalmente por su tecnología de alta calidad.

