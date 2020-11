Mind Capital lanza Tokens Némesis, un sistema revolucionario para participar en carteras de criptomonedas Comunicae

viernes, 13 de noviembre de 2020, 08:46 h (CET) Los Tokens Némesis de Mind Capital son tokens DeFi y Cripto formados por carteras compuestas de criptomonedas. Constituyen una solución novedosa que permite a los usuarios participar en carteras de criptomonedas de forma muy sencilla, un sistema que, hasta hoy, no existía en el mercado La empresa española Mind Capital, liderada por Gonzalo García-Pelayo, estrena un producto sin precedentes, como ya lo hiciera en sus orígenes con su plataforma de arbitraje Cripto-Fiat y, tiempo después, con el MCExchange de criptomonedas.

Esta vez han desarrollado una solución única en el sector de los criptoactivos: Tokens Némesis, un sistema inteligente que convierte en algo sencillo y transparente lo que antes resultaba imposible. Es que, a partir del 5 de noviembre del 2020, los usuarios de Mind Capital de más de 90 países pueden participar en carteras compuestas de criptoactivos, conseguir rendimientos por sus operaciones y seguir el comportamiento de estos Tokens prácticamente en tiempo real.

Hasta ahora, existían pocas opciones en el sector Cripto para participar en carteras de criptomonedas y solamente los usuarios muy avanzados podían operar en fondos DeFi. Cada usuario, además, necesitaba crear y gestionar su propio fondo, lo que exigía dedicar varias horas y trabajar con diferentes exchanges.

Mind Capital, sin embargo, ha invertido varios meses de desarrollo técnico en un producto cripto revolucionario y ha lanzado Tokens Némesis para que los usuarios operen de forma extremadamente fácil. Desde ahora, los miembros de Mind Capital pueden participar en carteras de criptomonedas de forma tan sencilla como comprar o vender y obtener rendimientos.

Los que aún no sean usuarios de Mind Capital y quieran utilizar este novedoso sistema, podrán hacerlo registrándose a través de algún distribuidor de Mind Capital como dineropedia o criptohelpers.

Los Tokens Némesis son una solución basada en tokens, los cuales representan, a su vez, una cartera de criptomonedas que mantienen diferentes proporciones dentro de ella. En la bolsa de valores ya existe esta forma de operar, mediante los índices, que son una composición de valores.

El MCExchange de Mind Capital es el sistema de intercambio que permite a los usuarios de Mind Capital operar con los Tokens Némesis, constituidos por el token Asvan y el token Zaken.

Debido a que se trata de tokens diferentes y en proporciones distintas, cada uno de estos tokens posee su propio índice de rendimiento y volatilidad. Así, los Tokens Némesis resuelven las necesidades de diversificación, ya que los usuarios pueden participar en el token Zaken (más volátil y con mayores crecimientos esperados) y en el token Asvan (más estable, pero con crecimientos moderados) o participar en ambos.

Al lanzar los Tokens Némesis, Mind Capital, que acaba de cumplir un año desde su nacimiento y ya está entre las 10 empresas con más crecimiento en el mundo según Business For Home, ha hecho un esfuerzo inédito para ofrecer un sistema sencillo, transparente y ayudar a las personas que recién comienzan en el mundo cripto a convertirse en usuarios cada vez más experimentados.

A partir de ahora, los usuarios que ya operaban en el MCExchange de Mind Capital y los que se registren en la plataforma a través de algún distribuidor como criptohelpers o dineropedia, podrán diversificar su cartera de criptoactivos a través de los Tokens Némesis y conseguir que sus bitcoins generen una mayor rentabilidad.

