'Richmill' de JunJinTTS, solicitó patente para mandril de collet para rotación SM de alta velocidad Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 16:53 h (CET) JunJinTTS, empresa coreana especializada en la fabricación de moldes, solicita a través de Richmill una patente para mandril de collet para rotación SM de alta velocidad, que cumple la función de fijar con precisión herramientas a collets JunJinTTS, (CEO Jung-ho Park), es una empresa coreana que se especializa en la fabricación de moldes, establecida en 2004, ha estado desarrollando herramientas de corte durante más de 10 años. Es la primera empresa del mundo en investigar y producir productos con recubrimientos completos en lugar de recubrimientos parciales.

La propia marca de la empresa, "Richmill", adquirió la tecnología original de "Richmill" de Japón en 2010 teniendo una buena acogida en el mercado de moldes de todo el mundo por sus productos fabricados y desarrollados por su cuenta, como el calentador con inducción de alta frecuencia y mandril termoendurecible, que resultan muy competitivos en el mercado, en comparación con otros productos extranjeros.

Richmill solicitó patente para mandril de collet para rotación SM de alta velocidad, que funciona para fijar con precisión herramientas a collets. Este mandril mantiene descentrado dentro de 5μm (T.I.R.) en 5D tip end jalando collet desde el interior, para evitar que el collet tuerza.

Ha reducido la generación de óxido mediante el recubrimiento de PVD y es adecuado para su uso en SILM, Precision y ​​MCT de alta velocidad.

Richmill está fabricando y suministrando todos los sistemas de herramientas que van al centro de mecanizado, siendo su mayor fortaleza el poder lograr una alta precisión basada en su diseño de herramientas y tecnología de procesamiento, experiencia y conocimiento de Richmill Japón. También ha estado expandiendo las exportaciones desde 2013, participando en exposiciones en Alemania y China. Comenzando con China, la compañía planea expandir sus países de exportación a Vietnam, Medio Oriente y Europa, y también se están preparando varias certificaciones para avanzar a los mercados extranjeros.

"Aumentaremos el orgullo de las empresas coreanas de herramientas de corte al fabricar productos de la mejor calidad reconocidos en el mercado mundial. Nos convertiremos en una empresa que ofrece tecnología y conocimientos durante más de 100 años, como empresas profesionales extranjeras, poniendo la prioridad en la satisfacción del cliente", concluye Jung-ho Park, director ejecutivo de JunJin TTS.

Empresa : JunjinTTS CO., LTD.

Persona de contacto: Jung Seunggi

Correo-e : mychsk@hanmail.net

Teléfono : +82-62-955-3337

Web : http://richmill.co.kr/,

