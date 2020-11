NTT Ltd. expande su presencia global con la construcción de un centro de datos en España Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 16:25 h (CET) Madrid 1 Data Center proporcionará 6 MW de carga de TI a partir del tercer trimestre de 2021 NTT Ltd., proveedor global de servicios tecnológicos líder en el mundo, ha anunciado hoy que su división Global Data Centers EMEA ha comenzado la construcción de su primer centro de datos en el mercado español en Madrid. El nuevo centro, Madrid 1 Data Center, será una adición estratégica clave a la red de centros de datos de NTT Ltd., que opera una de las mayores plataformas globales de centros de datos del mundo. Con más de 160 centros de datos en más de 20 países y regiones, los clientes y socios de NTT tienen acceso a un potente ecosistema digital con alcance global y experiencia local.

Madrid 1 Data Center tendrá 3.600 m2 y ofrecerá a sus clientes 6 MW de capacidad. La nueva construcción seguirá el exitoso modelo de negocios de NTT y ofrecerá servicios de colocation para clientes mayoristas y minoristas, soportando soluciones de TI híbridas. El centro ofrecerá la mejor infraestructura física y técnica del centro de datos, con sistemas de alimentación ininterrumpida con redundancia 2N y también una elevada redundancia en los sistemas de refrigeración para cumplir los requisitos de los clientes. Este centro proporcionará acceso a múltiples operadores y proveedores de nubes a través de la Multi Service Interconnection Platform de NTT, que proporciona una conectividad líder en el mercado a los clientes en toda la región de EMEA y a nivel mundial.

“Madrid es el mayor hub de centros de datos de España y una puerta europea al mundo. Los tres nuevos cables submarinos que conectan Estados Unidos, Latinoamérica y el norte de África convierten a España en un nodo de comunicaciones muy importante en el paisaje de la conectividad global. La conectividad, unida a la demanda local y global de los clientes, significa que Madrid es un lugar importante para que NTT invierta y ponga en marcha un importante centro de datos en Madrid”, afirma Florian Winkler, CEO de la división Global Data Centers EMEA de NTT Ltd.

Araceli Pedraza, Country Managing Director de NTT Ltd. en España añade: “Este nuevo centro de datos supone una apuesta clara del grupo por el mercado español y contribuirá sin duda, al posicionamiento de NTT España como hub digital para el Sur de Europa. Nuestros clientes tendrán acceso a un amplio portfolio de soluciones tecnológicas pasando desde el data centre, su conectividad y la infraestructura de red hasta soluciones hybrid cloud (pública y privada), conexión a los principales hyperscalers y servicios gestionados de extremo a extremo, especialmente para entornos IT a escala local y global. NTT Ltd. tiene una gran experiencia en la construcción de data centers tecnológicamente avanzados y con alta redundancia, como el que se está construyendo en Madrid.”

Madrid 1 Data Center se está construyendo en un terreno de 12.516 m2 que NTT tiene en el parque tecnológico y empresarial Európolis de Las Rozas, uno de los municipios más grandes de la Comunidad de Madrid, a 20 km al noroeste de la ciudad por la autovía A-6 que lleva a La Coruña. El centro de datos, que está previsto que entre en funcionamiento en el tercer trimestre de 2021, se está construyendo siguiendo los últimos estándares de eficiencia de ingeniería y tecnología y cumplirá todos los requisitos de alta calidad.

