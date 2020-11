Albalate de Zorita, contra la violencia de género Comunicae

jueves, 12 de noviembre de 2020, 13:13 h (CET) La Asociación de Mujeres de Albalate de Zorita va a mantener, también en 2020, sus reivindicaciones contra la violencia de género, que hace especialmente visibles en noviembre, pero en las que insiste todo el año En este año marcado por el coronavirus, el Ayuntamiento de Albalate de Zorita, con la inestimable colaboración de la Asociación de Mujeres de Albalate de Zorita, del Colegio Público La Santa Cruz y, en general de la sociedad albalateña, no renuncia a poner sobre la mesa, especialmente en noviembre para dar continuidad a su labor de todo el año, las reivindicaciones del Día Mundial Contra la Violencia de Género. A esta iniciativa se unen también otras localidades, como Almonacid de Zorita, Illana o Pastrana.

A pesar de que no se van a poder llevar a cabo actividades presenciales, como las que hace dos años implicaron al Colegio de la Santa Cruz, incluida también una manifestación presencial en la Plaza del Ayuntamiento, en 2020, la sociedad albalateña volverá a manifestarse por la igualdad real de género, y contra la violencia machista.

En estos días, las integrantes de la Asociación de Mujeres de Albalate están recopilando fotos de personajes femeninos locales, de ahora y de siempre, en diferentes situaciones cotidianas, a las que luego se le va a añadir un manifiesto escrito que se compartirá en las redes sociales del Ayuntamiento y se enviará a los medios de comunicación.

Igualmente se va a llevar a cabo una campaña en redes sociales, con el hashtag #AlbalateContraLaViolenciaDeGenero, con testimonios locales que se irán volcando en la página de Facebook del Ayuntamiento y en su Canal YouTuBe en estos días.

Sin duda, argumentos como el duelo por todas las mujeres que han perdido su vida a lo largo del año 2020, la solidaridad con aquellas que, por la coyuntura del COVID19 están ahora más expuestas que nunca posible violencia de género, o el recordatorio de que la educación, cultura y trabajo liberan a la mujer, y la hacen independiente en el camino hacia la igualdad real de género, formarán parte tanto del manifiesto como de la campaña.

