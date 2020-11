SATECMA apuesta por la eficiencia energética con su participación en el proyecto europeo Innoveas

El proyecto Innoveas localiza a pymes españolas que quieran implantar medidas de eficiencia energética en diversos campos, como el de la química SATECMA continúa dando pasos de gigante para consolidar su apuesta por la sostenibilidad y el medio ambiente con la promoción de medidas de eficiencia energética en su centro de producción, ubicado en Rivas-Vaciamadrid.

Hace unos meses, la asociación A3e, representante del proyecto INNOVEAS en España, invitó a SATECMA para que participara en la Red de Colaboradores de España de este proyecto impulsado por la Comisión Europea. INNOVEAS busca promover la implantación de medidas de eficiencia energética en pymes, particularmente de los sectores químico, alimentación y construcción. Esta finalidad encaja a la perfección con los valores y la filosofía de SATECMA, lo que supone un nuevo hito en su programa de responsabilidad social corporativa.

INNOVEAS (INNOVating the uptake of Energy Auditing Schemes for SMEs), es un proyecto H2020 conformado por 10 organizaciones de seis países de la Unión Europea, cuyo principal lema es "El poder de las auditorías energéticas" y pretende abordar las cuestiones relativas a la escasa aceptación que tienen las auditorías energéticas por parte de las PYMES europeas.

El papel clave de las auditorías energéticas

En el contexto medioambiental actual, la Unión Europea acordó la necesidad de detener las emisiones de gases por completo para 2050. Una de las herramientas más importantes para conseguir estos objetivos es la descarbonización del sistema energético. Haciendo imprescindible la eficiencia energética como principal aliada.

En 2030, se pretende reducir las emisiones de C02 un 40% respecto a 1990. Las auditorías energéticas son la principal medida implantada por la legislación española, que permitirá a las empresas cumplir con este objetivo. SATECMA, como empresa colaboradora, pone al servicio de INNOVEAS, mediante un video, su caso de éxito sobre los beneficios que le reporta la auditoría energética para lograr un ahorro económico y energético, además de reforzar ante sus clientes el compromiso con el medioambiente.

“Desde SATECMA, apostamos por la eficiencia energética como política fundamental para garantizar el respeto medioambiental y la lucha contra el cambio climático. Por eso, con la participación en INNOVEAS se puede ser hoy en día una empresa más verde y comprometida socialmente”, manifiesta Omar Cuadrado Hernández, presidente de la compañía.

“La implantación del sistema de gestión ambiental se inició en 1998. Una vez se implanta, al principio genera burocracia y papel, pero una vez está rodando es un sistema muy efectivo desde el punto de vista económico. Se empezó con una preocupación correctiva para que los productos contengan los menores ingredientes agresivos con el medioambiente, y ahora se mantiene una política preventiva, es decir, en el desarrollo y diseño del producto ya se tiene en cuenta los factores medioambientales”, afirma por su parte Ángel Luis Vázquez Torres, Director General de SATECMA.

Entre las últimas medidas implantadas por SATECMA para promover la eficiencia energética, destaca la instalación, en una de las cubiertas de la fábrica, de un sistema de paneles solares para generar energía verde para su autoconsumo a partir de la radiación solar, y contribuir de esta forma a evitar el calentamiento global del planeta por efecto invernadero.

Sobre SATECMA

“Química y tecnología en armonía con la naturaleza” es un eslogan acuñado hace más de 40 años que define la misión. Satecma es una empresa líder del sector químico que aporta soluciones avanzadas tecnológicamente para sectores tan diversos como la construcción, la industria, ganadería y agricultura, de forma respetuosa con el medioambiente. En Satecma, partner tecnológico de los clientes, aportando, no solo productos, sino soluciones de alto valor añadido que rentabilicen sus explotaciones.