I Jornada Internacional sobre Diabetes Mellitus y Salud Visual: controlar el avance de esta epidemia

A dos días de su celebración, ya son más de 1.000 los inscritos en la 'I Jornada Internacional sobre Diabetes Mellitus y Salud Visual' del próximo viernes 13 de noviembre Conocer los riesgos y las consecuencias de la Diabetes, así como su impacto social a nivel mundial y en España; abordar cómo afecta a la salud en general y a la salud visual en particular; profundizar en las patologías oculares producidas por esta enfermedad y en la importancia de un diagnóstico optométrico precoz; y descubrir cuáles son los distintos tratamientos oftalmológicos para tratar la retinopatía diabética y el edema macular diabético y otras afectaciones oculares, son los temas claves de la “I Jornada Internacional sobre Diabetes Mellitus y Salud Visual”.

Orduna e-Learning y Oftalmología Orduna en colaboración con ZEISS organizan la “I Jornada Internacional sobre Diabetes Mellitus y Salud Visual” donde se abordarán en profundidad todas las claves sobre esta epidemia mundial de proporciones alarmantes para concienciar a la sociedad y a los profesionales de la salud visual de sus riesgos y consecuencias.

La cita está programada para el viernes 13 de noviembre, en directo por streaming a través del canal de Youtube de Orduna e-Learning, de 9:00-13:30 (hora española); y en diferido desde el 17 al 27 de noviembre.

La Diabetes es una enfermedad metabólica crónica que debuta cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza eficazmente. Existen dos tipos de Diabetes: de tipo 1, que es de carácter autoinmune en la que el organismo no produce insulina, y la de tipo 2, de carácter metabólico, en la que el organismo no utiliza adecuadamente la insulina. Sobre todos estos aspectos ofrecerá su ponencia la Dra. Blanca Gacimartín Valle, médico de familia y medicina comunitaria, que abrirá la jornada.

Retinopatía Diabética y Edema Macular Diabético, principales complicaciones

A nivel visual, las principales complicaciones de la Diabetes son la Retinopatía Diabética y el Edema Macular Diabético por lo que se deben conocer los distintos factores de riesgo. Como enfermedad vascular, la diabetes, afecta a los grandes vasos del organismo (macroangiopatía, como sucede en la enfermedad arterial periférica) y a los pequeños vasos (microangiopatía, como ocurre en la retinopatía diabética).

La directora de Orduna e-Learning, la Dra. Begoña Gacimartín García, advierte que “como veremos en la Jornada, la Diabetes Mellitus está relacionada con múltiples patologías. Además de la Retinopatía Diabética y el Edema Macular Diabético, la Diabetes puede producir alteraciones en otros tejidos oculares como afectaciones corneales, de la Superficie Ocular, y de la inervación, por lo que es muy importante que todos nos concienciemos y seamos proactivos en el abordaje precoz de esta enfermedad”.

Evaluación optométrica precoz del paciente diabético

Las cifras confirman el impacto de esta patología en nuestra economía ya que se estima que el coste sanitario de la Diabetes Mellitus oscila entre un 7% y un 10% del gasto sanitario total anual; mientras que a nivel social es una lacra que afecta a la calidad de vida del paciente, y representa una causa temprana de mortandad.

Por este motivo la detección precoz de patologías como la Retinopatía Diabética se convierte en una necesidad crucial debido a que la mayoría de los pacientes no experimentan ningún síntoma hasta estadíos avanzados de la enfermedad. Para avanzar en este sentido la “I Jornada Diabetes Mellitus y Salud Visual” abordará también la evaluación optométrica del paciente diabético. Oftalmología Orduna cuenta con la tecnología más avanzada para este propósito con instrumentos de precisión de las principales tecnológicas del sector de la óptica y la oftalmología como ZEISS, colaborador especial de esta Jornada.

Laura Rocha Rocha, Senior Global Product Manager de ZEISS afirma que: “Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, ZEISS se suma al acto de concienciación que están llevando a cabo Orduna e-Learning y Oftalmología Orduna sobre la importancia que tiene la detección precoz y el tratamiento en la retinopatía diabética. A las puertas de su 175 aniversario, ZEISS sigue desarrollando instrumentos de diagnóstico de última generación y de alta tecnología con el fin de facilitar las imágenes más nítidas a los profesionales.”

Nueva generación de láseres para el tratamiento y control de la RD Y el EMD

La Jornada proseguirá con una actualización sobre los tratamientos para la Retinopatía Diabética y el Edema Macular Diabético a cargo del Dr Carlos Orduna Magán, retinólogo, cirujano vítreo-retinólogo y director de Oftalmología Orduna: “En Oftalmología Orduna disponemos de los láseres tecnológicamente más avanzados para el tratamiento de estas patologías tanto en velocidad de nanosegundo, como en velocidad de microsegundo. Gracias a estos láseres podemos tratar de forma precoz las complicaciones oculares de estas patologías. El objetivo es controlar la enfermedad sin llegar a las graves consecuencias que habitualmente sufren estos pacientes con el paso de los años”.

Sin embargo, como advertía anteriormente la Dra. Begoña Gacimartín, la Retinopatía Diabética y el Edema Macular Diabético no son las únicas patologías oculares causadas por la Diabetes. Existen alteraciones en otros tejidos oculares como la Superficie Ocular, tema que tratará el Dr. Raul Orduna Magán, doctor en medicina del trabajo y director de Superficie Ocular de Oftalmología Orduna, que pondrá el colofón a esta interesante Jornada.

