Sesame Time analiza cómo ha afectado el confinamiento a los errores y olvidos cometidos en los fichajes

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 18:02 h (CET) Este incremento en los errores de fichaje se ha producido sobre todo entre los empleados de grandes compañías (más de 200 trabajadores), con un 55% 18 meses después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2019 que obliga a las empresas a llevar a cabo un registro de la jornada laboral de sus trabajadores a través de planillas en papel, excel o dispositivos biométricos, la cifra de errores y olvidos a la hora de fichar sigue siendo alarmante. Una situación que se ha visto agravada por la crisis sanitaria actual, que ha forzado a muchas empresas a implementar el teletrabajo y adaptarse a controlar el horario de sus trabajadores a distancia si quieren evitar multas de hasta 180.000€.

Conscientes de este panorama, desde Sesame Time -la aplicación de control horario más completa del mercado- han llevado a cabo un análisis entre los más de 80.000 empleados de toda España que utilizan su herramienta para conocer con mayor detalle cómo ha afectado el confinamiento a los errores y olvidos cometidos en los fichajes.

De este análisis se desprende que los errores a la hora de fichar entre los trabajadores españoles han aumentado un 41% desde el final del Estado de Alarma. El sábado sigue siendo el día de la semana en el que más se producen.

Aunque no se encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres o por edades, sí que aparecen ciertos aspectos a destacar en cuanto al tipo de empresa. En las grandes compañías (más de 200 empleados), este aumento ha sido de un 55%. Esto puede deberse a que son las que más han apostado por sistemas biométricos, que debido a las medidas sanitarias han dejado de usarse. De hecho, el porcentaje de empresas que utiliza dispositivos comunitarios como tablets para fichar ha descendido un 20% desde principios de marzo. Por el contrario, en el caso de las PYMES, el aumento más significativo de los errores a la hora de fichar se produjo al implementar el teletrabajo durante el confinamiento.

En cuanto a las ciudades, Valencia es la ciudad española en la que más equivocaciones en los fichajes se producen, tanto durante como después del confinamiento. Sin embargo, Madrid es la ciudad en la que más ha crecido el porcentaje de "olvidos" en los fichajes tras el confinamiento, llegando hasta un 128%. Barcelona ocupa el tercer puesto de las ciudades en las que más ha aumentado, con un 47%.

Albert Soriano, fundador de Sesame Time, afirma que “ofrecer la opción de fichar desde cualquier dispositivo, así como desde el propio smartphone, no solo es beneficioso por temas de sanidad e higiene, sino que ayuda a conocer el número de errores y olvidos en los fichajes para poder corregirlos. De ahí la importancia de por herramientas de fichaje disponibles a cualquier hora, que no solo ofrezcan la posibilidad de editar o modificar fichajes erróneos realizados sino que envíe alertas a las trabajadores de que hay fichajes pendientes, como ya sucede con nuestra herramienta”.

