Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los objetivos de transición energética

El III Foro Corell: "Tecnología y movilidad. Futuro Inmediato" ha acogido una amplia visión de la transición energética y de la revolución tecnológica, aplicada a la movilidad y el transporte, con la presencia de representantes de Repsol, Enagas, Iberdrola, Telefónica, Continental, Mercedes Benz Truck, Meep, así como la Secretaria General de Transportes y Movilidad y el Secretario General de Industria y PYMES La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de la Transición Energética y la Movilidad (OTEM), cuyo objetivo es medir la evolución del sistema energético español y el ritmo de descarbonización del transporte por carretera. OTEM se basa en el análisis de la movilidad en España y su relación con la energía, para conocer la situación real de partida. Posteriormente, con el indicador de la transición energética y movilidad, se realizará un seguimiento y verificación del proceso de descarbonización, definiendo propuestas y un marco de colaboración con las Administraciones, en el caso de que los objetivos no se cumplan a lo largo del tiempo.

Según Alberto Camarero, responsable del proyecto, miembro del Think Tank Movilidad de la Fundación Corell y profesor de EICCP de la UPM: "Europa ha tomado el liderazgo para lograr una economía libre de carbono y las políticas de transporte no pueden ser ajenas a ello. El transporte es una fuente de emisiones, pero es fundamental para el desarrollo económico y social. Este indicador es pionero, no simplemente un apoyo y será fundamental la aportación de datos de los actores implicados".

Para la realización del seguimiento de la descarbonización se comparará el dato global de emisiones, de tal manera que, si es menor que el indicador, se estará cumpliendo la hoja de ruta y si es mayor, deberán realizarse ajustes en el proceso. El modelo tendrá una formulación variable según las tipologías de vehículos, teniendo en cuenta variables como los diversos tipos de combustibles, emisiones, producción y datos económicos.

El III Foro Corell, en el que ha sido presentado el índice OTEM, ha contado con representantes de empresas energéticas, tecnológicas y fabricantes, ofreciendo una amplia visión de la transición energética en la movilidad y del futuro tecnológico del sector, además de la presencia de los Ministerios de Transporte e Industria.

Mª José Rallo, Secretaria General de Trasporte y Movilidad, ha explicado que el Ministerio ha elaborado una estrategia que será el instrumento de política sectorial para los próximos años, con tres ejes: movilidad de bajas emisiones, movilidad inteligente y cadenas logísticas intermodales inteligentes, con un impulso al plan de sostenibilidad para el sector: "Tenemos que acompasar la tensión de las cuentas de resultados en el corto plazo, con la necesidad de adaptarse hacia los retos del medio plazo. Hemos querido establecer un dialogo con todos los actores del sector del transporte y la movilidad y tratar de tener una visión conjunta sobre qué se espera y cuáles son los retos".

Por su parte, Luis Cabra, Director General de Desarrollo Tecnológico, Recursos y Sostenibilidad de Repsol ha afirmado: "La gobernanza se traduce en regulación. Los objetivos son legítimos y necesarios, pero cuando hablamos de palancas, se produce un determinismo tecnológico, en el que se apuesta solo por las tecnologías que se quieren promover. Hay que dar una oportunidad a todas las tecnologías". Según Luis Cabra, la actual regulación de emisiones directas ha sido diseñada para problemas de hace años, pero la realidad actual es distinta. "Hay tecnologías diferentes y la regulación es incompleta y no permite el desarrollo. La regulación de emisiones directas no sirve o hay que conectarla con la calidad del combustible. Tenemos todo un rango de energías para descarbonizar el transporte".

Tomas Malango, Director de Tecnologías para Clientes y de Optimización de Repsol ha afirmado que para abordar el reto de una movilidad sostenible es necesaria una transformación industrial y trabajar en diferentes planos. "Creemos en la electrificación, especialmente en el transporte ligero, pero hay sectores que requieren otras soluciones, y los combustibles de bajas emisiones, como los que se producen a partir de residuos, pueden aportar reducciones a corto plazo".

Oscar Maciñeiras, CEO de Scale Gas (Enagás) ha afirmado que el transporte pesado tiene pocas alternativas al margen del gas, puesto que se necesitan grandes infraestructuras e inversiones. Según su visión, actualmente el GLN es una realidad y existen corredores hábiles entre los principales países europeos. "Los aceleradores del desarrollo son la voluntad política y el apoyo público vía financiación, que reduzca el coste de los vehículos y de las infraestructuras".

Begoña Cubián, Quality and New Initiatives Innovation, Sustainability and Quality de Iberdrola, por su parte, ha afirmado que actualmente se producen ataques al vehículo de batería porque es percibido como un potente ganador en la carrera por la implantación de las diversas tecnologías: "Debemos actuar en la descarbonización de la producción de electricidad. Es necesario reforzar la distribución, el almacenamiento y electrificar la demanda. Nuestra misión es vender energía y para ello debemos crear y reforzar las infraestructuras. La pila de combustible cubrirá las necesidades allí donde no llegue la electricidad".

José Manuel Carames, Director IoT Business Development de Telefónica ha hablado sobre el 5G, que va a permitir crear un ecosistema de soluciones para digitalizar los negocios, sobre todo los asociados a la logística: "Lo que va a venir nos va a habilitar un ecosistema potente para avanzar en la digitalización. El vehículo no es el único elemento; también está la red vial, que va a evolucionar mejorando el tráfico y la seguridad gracias al 5G y las mercancías, que contarán con una trazabilidad total, mayor eficiencia y seguridad".

Walter Herrmann, Director de Continental, ha hecho hincapié en los plazos y avances para la implantación de la nueva generación de tacógrafos digitales. ".El tacógrafo digital V2 ofrecerá servicios adicionales como el control de desplazamiento de trabajadores, cabotaje, pesaje embarcado, control de emisiones, etc. En 2025, todos los vehículos deberán tener tacógrafos actualizados".

Alberto Merino, Responsable de Marketing Posventa de Mercedes Benz Truck, ha explicado que hay que trabajar las tecnologías actuales, que ya son eficientes, hasta llegar al vehículo de pila de combustible. "Hablamos de una transición a medio plazo. El éxito depende del producto, de la infraestructura y de los clientes. Los productos deben ser sostenibles y rentables. De otra manera, el empresario no acometerá estas inversiones". La compañía tiene previsto comercializar los primeros vehículos de batería eléctrica para distribución en 2021 y vehículos de larga distancia en 2024, con pila de combustible.

Guillermo Campoamor, CEO de Meep, ha explicado que la movilidad actual presenta problemas como que está desconectada, es contaminante, impersonal, carente de confianza y tendente a empeorar. "Para dar solución a estos problemas, apostamos por las plataformas de movilidad como servicio, que incrementan la accesibilidad al sistema de transporte y optimizan los recursos ociosos. Hemos creado una plataforma que combina todas las soluciones de transporte en el ámbito urbano, donde el usuario puede consultar, reservar y pagar".

Leticia López, Expert in Innovation and Vehicular Communications de Telefónica, ha ampliado la información sobre la tecnología 5G, que promete un mundo hiperconectado, más entre máquinas que entre personas. "Estamos trabajando en varios ecosistemas: ciudades seguras e inteligentes con sensorización y conexión de señales y semáforos, así como gestión de tráfico; carreteras inteligentes con túneles conectados, sensorización y virtualización de puntos negros, peajes y alumbrado inteligente y, por último, en industria 4.0 para la seguridad del tráfico industrial, con conducción remota de vehículos, platooning y drones para inspección e instalaciones".

Por último, Raül Blanco, Secretario General de Industria y Pymes ha cerrado el evento explicando que el primer paso fundamental para ayudar a las empresas es aprobar los presupuestos. "Los proyectos de las empresas, una vez aprobados los presupuestos, podrán tener apoyo de manera individual y sectorial. Habrá recursos para PYMES y grandes empresas. En 2021 se publicarán las convocatorias en el BOE y contamos con instrumentos para invertir y salir de la crisis. Vamos a promover grandes proyectos sectoriales gracias al plan de recuperación europeo".

El evento ha contado con la participación de Fundación Repsol, Enagas, Iberdrola, Continental, Telefónica, Mercedes Benz Trucks, Meep, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, así como con la colaboración de: ASTIC, Confebús, IRU, Alsa, Grupo Disfrimur, Global Spedition, GTO, Grupo Juliá, ATB, Hermanos Laredo, FAE y Marcotran.