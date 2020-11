Housfy lanza un motor de recomendación para encontrar la mejor hipoteca Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 18:18 h (CET) Housfy usa un algoritmo que analiza el mercado hipotecario, entre más de 120 productos de una veintena de bancos, y establece la mejor opción para cada usuario basándose en sus necesidades y situación financiera. La herramienta ha incrementado un 50% la ratio de éxito de las operaciones de la compañía. El negocio hipotecario de Housfy crece cerca de un 50% por trimestre desde 2019 y cierra la firma de 120 préstamos al mes Housfy, la plataforma integral de servicios inmobiliarios y del hogar, ha lanzado este mes Housfy Smart Bank: Un motor de recomendación que encuentra la mejor hipoteca del mercado para cada usuario. El algoritmo analiza toda la oferta que ofrece Housfy a sus usuarios y establece la mejor opción para cada caso basándose en sus necesidades y situación financiera. Gracias a la precisión de la herramienta, Housfy ha incrementado un 50% la ratio de éxito de las operaciones hipotecarias.

Housfy, que cuenta con más de 120 productos y colabora con una veintena de bancos, ha desarrollado la herramienta para adaptarse al crecimiento de su cartera de productos y así poder seguir ofreciendo la mejor opción para cada usuario sin que el volumen de oferta afecte a la calidad del servicio. “Housfy Smart Bank nace para seguir ofreciendo un buen servicio al consumidor sin que el crecimiento exponencial del negocio hipotecario ni, en consecuencia, el incremento de la cartera de bancos y productos afecte a su calidad. Con tanta diversificación en el tipo de producto, decidimos lanzar un motor de recomendación que escogiera la mejor opción para cada cliente según perfil y tipo de operación”, afirma Albert Bosch, CEO y fundador de Housfy.

El motor de recomendación analiza la información y elige la mejor opción disponible para cada cliente según perfil y necesidades. El algoritmo del motor cruza los datos del análisis de viabilidad del perfil (datos de la operación, coeficiente de endeudamiento, trabajo, etc.) con los de sus preferencias (tipos de interés, vinculaciones, comisiones, nivel del servicio, etc.) para encontrar la hipoteca que se adapte más al usuario.

Por otro lado, la compañía tiene planes de convertir Housfy Smart Bank en un producto SaaS B2B. De cara a 2021, Housfy tiene previsto distribuir el software a asesores financieros de toda España y con el tiempo podría extenderse al resto de países donde la empresa opera, como Italia o Portugal.

Acerca de Housfy Finance

Housfy Finance es la filial de intermediación financiera de Housfy, que entró en el negocio hipotecario en 2018. En 2019, debido a la nueva ley hipotecaria, constituyó la filial, la cual obtuvo la autorización del Banco de España para operar en 2020. Housfy Finance es uno de los brókeres online de referencia en España según una veintena de bancos y aspira a convertirse en la primera opción del mercado para el cliente en 2021.

La filial acumula más de 1.000 hipotecas firmadas desde que iniciara operaciones. A día de hoy cierra la firma de unos 120 préstamos al mes, crece cerca de un 50% trimestralmente y emplea a más de 70 profesionales del sector financiero, entre brókeres y asesores hipotecarios. Como consecuencia del alto crecimiento, el negocio hipotecario ya genera más del 40% de los ingresos de la compañía.

Housfy Finance permite a particulares acceder a financiación con las mejores condiciones del mercado debido al trato preferente con los mejores bancos, con atención personalizada por parte de brókeres hipotecarios certificados por el Banco de España y con un proceso digital, fácil, rápido y sin necesidad de salir de casa.

Cómo funciona:

Housfy realiza una simulación con los datos del cliente. El cliente envía la documentación. Una vez validada, la compañía gestiona todo el papeleo y manda las solicitudes a los bancos. Housfy negocia con los bancos y estudia todas las fórmulas para hacer posible la operación logrando las mejores condiciones posibles. Gracias al gran volumen de operaciones, Housfy dispone de condiciones exclusivas con los bancos. La compañía presenta las propuestas y el cliente elige la que más se adecua a sus necesidades, siempre asesorado por un bróker certificado por el Banco de España. Firma de la hipoteca. Acerca de Housfy

Housfy, la plataforma tecnológica integral de servicios inmobiliarios y del hogar, fue fundada en 2017 en Barcelona por Albert Bosch, Miquel A. Mora y Carlos Blanco. La compañía, que opera en España, Italia y Portugal, engloba en una sola plataforma todos los servicios referentes a una vivienda: compraventa de inmuebles entre particulares, intermediación financiera, alquiler residencial y servicios del hogar (reformas, mudanzas, etc.).

Ha vendido más de 3.000 viviendas y firmado más de 1.000 hipotecas desde su entrada en el mercado y se encuentra entre las 5 agencias que más venden en España, cerrando una media de 8 ventas al día y ahorrando al cliente hasta 20.000€ por transacción. En lo referente a hipotecas, cierra unos 120 préstamos hipotecarios cada mes.

La compañía proptech ha captado financiación por valor de más de 15 millones de euros y entre sus inversores se encuentran Seaya Ventures, DN Capital, Torch Capital y Cathay Capital. Emplea a cerca de 150 profesionales entre sus oficinas centrales en el distrito tecnológico 22@ de Barcelona y las dos delegaciones de Madrid y Lisboa. Housfy opera en miles de municipios de España, Italia y Portugal entre los cuales se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Milán, Roma, Turín, Florencia, Génova, Bolonia, Lisboa u Oporto, entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Clínica Symmetria Medicina Estética abre sus puertas Housfy lanza un motor de recomendación para encontrar la mejor hipoteca Fundación Corell lanza el Indicador OTEM para medir si se cumplen los objetivos de transición energética Seis errores que hay que evitar a la hora de comprar una vivienda en solitario, según Solvia Oído Cocina Gourmet amplía con 25 nuevas localizaciones su reparto a domicilio y aterriza en Carrefour