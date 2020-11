Alex Muguiro lanza su nuevo single, "La Llamada" Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 17:41 h (CET) El joven DJ y Productor pamplonés estrena su single desde la discográfica del rey del "electrolatino" Juan Magán Este año 2020 sin duda promete ser el año de este joven DJ tras el gran lanzamiento de su nuevo single "La Llamada" desde la discográfica del rey del "electrolatino" Juan Magan. Es una canción al más puro estilo romántico, melódico y con sonidos limpios, además de una letra muy blanca para todos los públicos que cuenta también con la producción de Victor Magan. Además va acompañado de un videoclip musical al más puro estilo urbano que promete ser todo un éxito.

El single cuenta con la increíble voz del cantante brasileño Rangel, que tras su paso por el talent show La Voz y formar parte del equipo de Antonio Orozco, no ha parado de cosechar grandes éxitos en su carrera musical. Con colaboraciones con artistas como la española Ana Mena, sin duda lo convierten en una gran promesa de la música urbana de nuestro país.

Tras varias actuaciones por diferentes salas de nuestro país hacen que Alex Muguiro sea una mezcla de sensaciones y experiencias en estado puro. Un DJ con una energía aplastante que se deja el alma en cada uno de sus shows, disfrutando al máximo de lo que mejor sabe hacer; que nadie pare de bailar. "Sin duda estamos ante una gran promesa que va dar mucho que hablar tanto en la escena musical española como en la internacional, este simpático veinteañero se embarca en una nueva aventura llena de éxitos y grandes momentos". El joven DJ confiesa que está orgulloso de toda su carrera musical hasta el momento y de las decisiones que ha tomado y que han hecho posible ser la persona que es hoy en día.

Ya está disponible en todas las plataformas y tiendas digitales como Spotify, donde ya es posible escucharlo.

No olvidarse de seguir a Alex Muguiro en Instagram, donde está siempre activo y se puede disfrutar de todo su contenido: instagram.com/alexmuguiro

Disfrutar del single aquí: https://orcd.co/muguirorangel

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.