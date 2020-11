DEKRA celebra su Informe de Seguridad Vial DEKRA 2020 en formato webinar Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 17:33 h (CET) La multinacional alemana celebró en el día de ayer por primera vez en formato webinar, la presentación de su informe de Seguridad Vial 2020, centrado este año en los vehículos de dos ruedas. Importantes representantes de asociaciones y organismos en seguridad vial participaron en la jornada Desde hace años, alrededor de un 25% de los fallecidos en carretera de todo el mundo, corresponden a usuarios de bicicletas y motocicletas. Y es que este tipo de vehículos, en comparación con los coches, furgonetas o camiones, están más desprotegidos al carecer de cabina protectora, presentando estos usuarios un mayor riesgo de sufrir un accidente grave en caso de caída o colisión.

Estas pocas cifras por sí solas muestran que todavía existe una necesidad significativa de acción en lo que respecta a la seguridad vial para los vehículos de dos ruedas, especialmente porque el uso de este tipo de medios de transporte aumentará aún más en los próximos años.

El evento presentación de DEKRA, como en años anteriores, tuvo un formato de mesa redonda con participantes de primer nivel como Dña. Mar Cogollos, Directora General de AESLEME, D. Antonio Lucas, Director CIFAL Madrid RACE-UNITAR, D. Guillermo Magaz, Director General de AECA ITV, D. Jose María Riaño, Secretario General de ANESDOR y D. Jacobo Díaz, Director General de la AER.

En palabras de Yvonne Rauh, Managing Director Sales & Marketing & Business Development de DEKRA en España, “las cifras preocupan pero a la vez estimulan para seguir trabajando duramente y conseguir el ansiado objetivo Visión Zero: cero muertes y cero lesiones graves en las carreteras europeas de aquí a 2050”.

Un comportamiento incorrecto es el mayor factor de riesgo: el protagonismo del factor humano

La conciencia insuficiente de los riesgos, el incumplimiento de las reglas de la carretera, la velocidad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol, el reducido uso del casco, la distracción y la consideración insuficiente de los demás usuarios de la vía son los principales factores responsables de los accidentes que involucran a los conductores de vehículos de dos ruedas.

Es necesario una mayor comunicación e interacción en carretera, además de promover la formación para el correcto uso de nuevos medios de movilidad urbana como las bicicletas o patinetes eléctricos.

El valor añadido de la tecnología para una movilidad segura

Mantener a los vehículos en buenas condiciones técnicas, es fundamental. Es muy necesario que este tipo de vehículos se sometan a las inspecciones técnicas obligatorias, sobre todo para garantizar que el alumbrado y señalización, ejes, ruedas, neumáticos y suspensión y frenos estén en correcto estado.

Sistemas obligatorios en la UE en las motocicletas como el ABS (sistema antibloqueo de frenos) o el eCall (sistema de llamada de emergencia embarcado en el vehículo) ayudan a reducir la siniestralidad en carretera.

La importancia de la infraestructura para garantizar unas calles seguras

Además del factor humano y la tecnología, la infraestructura también juega un papel fundamental en la seguridad. Una amplia gama de medidas, como optimizar y expandir los carriles bici además de garantizar su mantenimiento, instalar barreras de protección adecuadas, garantizar que la superficie de la carretera sea más segura para el tráfico y revisar la velocidad específica en los puntos críticos de accidentes, entre otras medidas, ofrecen un elevado potencial de optimización en la seguridad vial.

Diez demandas de DEKRA para mejorar la seguridad vial:

Los usuarios de vehículos de dos ruedas motorizados y no motorizados deben llevar siempre un casco adecuado.

Todos los conductores de vehículos de dos ruedas deben ser conscientes de la importancia que tienen los equipos de iluminación activa y pasiva para su seguridad.

Para una mejor convivencia en la carretera, todos los usuarios de la carretera deben conocer las normas de circulación aplicables a los ciclistas.

Los niños en edad escolar primaria deben recibir lecciones de competencia en bicicleta para aprender las reglas básicas de la carretera lo antes posible.

Las inspecciones periódicas de vehículos también deberían convertirse en un estándar para las motocicletas, no solo en Europa, sino en todas partes.

El ABS de motocicletas debería aumentar su implementación, quizás también a través de un nuevo requisito con respecto al equipamiento de vehículos de dos ruedas motorizados más pequeños.

La manipulación del software en las bicicletas eléctricas debería dificultarse y castigarse.

La formación para una conducción segura es fundamental en todos los tipos de vehículos de dos ruedas.

Se deben aplicar límites estrictos en el consumo de alcohol durante la conducción de patinetes eléctricos, y se debe monitorizar el cumplimiento.

La infraestructura debe adaptarse y mantenerse para todos los usuarios de la carretera. El mantenimiento del carril bici en particular es imprescindible para garantizar la seguridad de los ciclistas. Se puede acceder al vídeo completo del webinar aquí.

Sobre DEKRA

DEKRA ha estado activo en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2019, DEKRA generó ventas por un total de 3.400 millones de euros. La compañía emplea actualmente a casi 44.000 personas en aproximadamente 60 países en los seis continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y peritaciones de expertos hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificios, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centésimo aniversario de la empresa en 2025 es que DEKRA sea el socio global para un mundo seguro.

