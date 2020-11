Gran éxito del nuevo vino blanco "Xarel·lo vermell" y del cava "Pride" de CANALS & MUNNÉ Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 16:21 h (CET) Tan espectacular ha sido el éxito del Xarel·lo vermell que el vino se ha agotado. Para el que quiera compartirlo y disfrutarlo, la bodega admite reservas para el próximo año 2021 a info@canalsimunne.com Nuevo Vino Blanco Xarel·lo vermell 2019 D.O. Penedés

Elaborado con la variedad 100% xarel·lo y con una producción limitada a 2.250 botellas. Un vino diferente, con marcada personalidad y de aromas intensos. A la vista tiene tonos rojizos y anaranjados. En nariz tiene una complejidad sorprendente a hinojo, fresas salvajes, melocotón pomelo y un toque de salino. En boca es amplio y sedoso, suave y elegante , amable y fácil de beber. Comunica la mineralidad del terruño. Ideal para comer con arroces de marisco, pescados ahumados, aperitivos, escabechados o verduras a la brasa. Servir frío entre 4 y 6º C.

Canals & Munné refleja en este vino blanco toda su filosofía de calidad , tradición y modernidad, que lleva más de 100 años practicando, un vino muy exclusivo que lo tienen muy pocas bodegas. Para los que les gusta el vino toda una apuesta por la excelencia.

Nuevo Cava PRIDE Brut Gran Reserva 2015

Un cava fiel reflejo de la filosofía de Canals & Munné que proporciona a sus cavas y vinos un sello muy característico que los diferencia y caracteriza.

Un cava de referencia elaborado con un cupatge Xarel·lo 50%, Macabeu 30 y Parellada 20%. Con 48 meses de envejecimiento, de aspecto y color dorado pajizo con burbuja pequeña y constante. Con un aroma intenso a paja , tostados y hierba seca. Con gusto redondo , equilibrado , seco con buen post gusto y correcta acidez final. Producción limitada a 2.500 botellas . Servir entre 6 y 8º .

Cava que destaca por su elevada intensidad, potente y vibrante , sabroso y elegante. Un cava muy gastronómico ideal para maridar con aperitivos, verduras, sopas, ibéricos, paellas, pescados, aves, comida oriental y postres.

Ideal para disfrutar a cualquier hora del día, todos los días del año para desayunar, hacer el aperitivo, comer, merendar, cenar o en cualquier fiesta y celebración.

CANALS & MUNNÉ y el enoturismo

Una vista guiada y comentada que le permitirá descubrir más de 100 años de historia con Degustación de un cava Reserva y Gran Reserva, con Pica-Pica. Comida típica catalana en el Gran Centro de Ocio pudiendo disfrutar de sus famosas Calçotadas, Xatonadas, Cargoladas, Manú Marinero, Menú de Setas y/o Paquete Excursión al País del Cava. Una propuesta diferente para cada estación del año.

Más información en: www.canalsimunne.com/

