Actiu crea una división de consumo a través de un ecommerce para llevar los espacios de trabajo profesionales al hogar

actiu.store pretende "democratizar" el acceso al gran público de unos productos certificados, creados para preservar la salud y el bienestar en cualquier entorno de trabajo profesional Actiu, líder español en el diseño y equipamiento de espacios de trabajo y Premio Nacional de Diseño 2017, crea una división de consumo a través del lanzamiento de una tienda online para llevar los espacios profesionales de trabajo al hogar. Actiu Store, www.actiu.store, busca integrar en el hogar un mobiliario de alto rendimiento que, además de ergonomía certificada, aporte un diseño funcional y sostenible.



El teletrabajo se ha convertido en una realidad en España, que ha llegado para quedarse. Actualmente un gran porcentaje de los españoles teletrabaja, pero no lo hacen en las mejores condiciones. La pandemia de Covid 19 los ha llevado a improvisar un lugar que a menudo no cuenta con las mejores garantías para desarrollar el trabajo. Según un estudio de Actiu, realizado el pasado 5 de octubre, el 46% de los consultados manifiestan que su lugar de trabajo es improvisado y provisional y el 86% considera que el mobiliario debe ser un elemento fundamental para el teletrabajo. Señalan que las condiciones no son las más óptimas y esto puede ocasionar problemas y molestias asociadas a un uso inadecuado del mobiliario durante el teletrabajo.



Ante esta realidad Actiu quiere llevar a los hogares una línea de mobiliario que permita conseguir teletrabajar plenamente con total garantía de salud. El objetivo de la compañía es crear una “oficina en casa profesional” y que se convierta en un espacio de valor que aporte concentración y salud. Para Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu “con el repunte de la pandemia, cientos de miles de trabajadores van a tener que realizar parte de su trabajo en remoto y debemos aplicar lo que hemos aprendido en los últimos meses para lograr el mejor equilibrio entre eficiencia y salud. Es importante que el espacio sea el adecuado. Nosotros apostamos por llevar el mejor equipamiento profesional a los hogares y especialmente ahora que las grandes organizaciones ya trabajan para aportar a sus empleados un entorno diferenciado, en el cual desarrollen su actividad laboral de manera eficiente, segura y apoyada tecnológicamente, sin olvidar el diseño y adecuarnos a sus gustos. Estamos ante una revolución, ya que las empresas empiezan a impulsar junto a sus empleados sus entornos de trabajo en el hogar”.



Todos los estudios realizados demuestran que es más que recomendable habilitar un puesto fijo, con una buena conexión a internet, un ordenador, una silla ergonómica que cuide la postura, un escritorio y algún espacio para un archivo donde ordenar objetos y papeles. La elección del mobiliario debe promover la eficiencia. Y así lo afirma la Directora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Rosa Porcar, “el home office debe cumplir todos los requisitos e implicaciones de riesgos laborales, porque el mobiliario influye directamente en la salud”.



El lanzamiento de este eCommerce supone una nueva División de Consumo de Actiu para nuevos públicos, complementaria a la de proyectos y distribución, y que transformará el diseño del hogar con un mobiliario que crea nuevas tendencias en la configuración del home office, fusionando de manera disruptiva el espacio profesional y el personal. En este sentido, la compañía trabaja ya en diferentes propuestas home office bajo distintos estilos de interiorismo: nórdico, mediterráneo, industrial y natural.



Además, actiu.store pretende "democratizar" el acceso al gran público y usuario final de unos productos certificados de uso profesional, creados para preservar la salud y el bienestar, llevando a la casa los valores que promueve la metodología Cool Working by Actiu, generando así entornos eficientes, saludables y versátiles, a través de soluciones de equipamiento funcionales y ergonómicas.



El lanzamiento de este ecommerce representa también un paso paralelo a la digitalización integral que está llevando a cabo la compañía y el impulso de nueva cultura social basada en el diseño, la ergonomía, la salud y el bienestar en cualquier lugar de trabajo, incluido el hogar



Soluciones pro para el hogar

actiu.store ofrece una cuidada selección de mobiliario y equipamiento profesional, funcional y polivalente para el hogar en cuatro categorías: Sillas de Oficina y Auxiliares, Mesas de Escritorio y Auxiliares, Sillones y Sistemas de Almacenamiento, que se integran de manera original en la decoración del hogar.



“actiu.store -añade Soledat Berbegal- es una respuesta a las necesidades actuales de la sociedad que pone a disposición del gran público productos profesionales certificados, de gran nivel tecnológico, ideados por diseñadores de reconocido prestigio internacional, con materiales y sistemas que garantizan el confort y se adaptan a todo tipo de usuarios y entornos, resultado de 50 años de experiencia y testados en oficinas de todo el mundo”.