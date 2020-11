7 consejos de seguridad para evitar accidentes en un almacén

La mayoría de las empresas, grandes y pequeñas, que se dedican a la venta de productos y almacenaje de stocks cuentan con espacios habilitados para guardar su mercancía antes de ponerla a disposición de los consumidores para su compra. En el caso de las compañías que se dedican a la venta por internet, éstas habilitan grandes almacenes o centros logísticos donde tienen clasificados los productos para proceder a su envío cuanto antes al comprador.

Recientemente la empresa Mercadona ha mostrado a través de una serie de videos en su cuenta de Twitter cómo funcionan sus almacenes para la venta de productos online y su gestión de productos y pedidos. Todos los trabajadores comparten la responsabilidad de la seguridad en el espacio de trabajo y se deben seguir unas normas de seguridad para evitar accidentes.



Si quieres evitar accidentes en tu almacén, a continuación te dejamos algunos consejos y normas de seguridad. Porque la seguridad de tu almacén es responsabilidad de todos.



Iluminación

Un espacio de trabajo debe estar bien iluminado, ya sea de forma natural o de forma artificial. Es imprescindible para ejercer el trabajo en condiciones óptimas y así evitar el mayor número de accidentes. Si no se dispone de la suficiente iluminación natural se deberán colocar puntos de luz que iluminen cada uno de los espacios existentes en el almacén.



Prevención de incendios

Disponer de elementos para la prevención de incendios como dispositivos automáticos o semiautomáticos para la detección y extinción de incendios que puedan tener dentro y fuera del almacén, tales como alarmas, extintores, mangueras etc. Dichos elementos deben estar bien señalizados para su posible uso y que hayan pasado las inspecciones pertinentes.



Orden y limpieza

Al igual que en nuestro hogar debemos cuidar nuestro almacén para evitar tropiezos o accidentes tanto del personal como de maquinaria. Por esto mantener los diferentes pasillos despejados y limpios es de vital importancia. Evita que haya elementos por el suelo o cables sueltos que se puedan soltar y provocar tropiezos a los trabajadores utilizando bridas como las de RS Components y prevenir accidentes.



Control de estanterías

Es uno de los elementos más importantes para la seguridad del espacio. Contar con estanterías de almacenaje de calidad y correctamente instaladas para evitar deterioros en ella o posibles deformaciones. De la misma forma se debe reflejar el máximo de carga de cada una de ellas para no sobrepasar el peso máximo.



Señalización adecuada Al igual que hemos comentado anteriormente la señalización de los diferentes elementos contra incendio debemos realizar lo mismo con las diferentes salidas de emergencia, desniveles o escaleras. De igual manera, debemos marcar en el pavimento las diferentes rutas para el uso de carretillas, las zonas de seguridad, zonas de maquinaria o rutas y puertas de evacuación.



No operar maquinaria sin formación Cada persona tiene una formación que le permite realizar las diferentes acciones de un almacén. En caso de desconocimiento de uso de una maquinaría y de no haber recibido la formación necesaria para su utilización deberá estar determinadamente prohibido su uso.



Formación y asesoramiento del personal Realizar una formación continua y asesoramiento a los trabajadores de sus herramientas y espacios de trabajo es primordial. Por ello, dedica tiempo a formar a los nuevos y ya existentes empleados para que su comportamiento en el día a día sea el correcto y cumplan cada uno de los puntos de las normas de seguridad.



Recuerda que la seguridad en el almacén es responsabilidad de todas las personas que permanecen en él.