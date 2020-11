OAFI: "La artrosis, la otra pandemia" Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 10:41 h (CET) 500 millones de personas la sufren en el mundo (7% de la población global). Frente a la actual crisis sanitaria y económica, los pacientes deberán de tener un papel más activo en la gestión de su enfermedad y ser auto responsables si quieren tener calidad de vida y vivir muchos años. También hay que concienciar a las autoridades sanitarias para que se involucren más si quieren frenar esta otra pandemia sanitaria que siguen negando Congreso Online del 2 al 6 de noviembre de 2020.

Esta edición, emitida íntegramente online, ha sido la más internacional de todas las ediciones, con ponentes de gran prestigio internacional quienes compartieron sus conocimientos y experiencias de forma altruista en beneficio de los pacientes.

Como viene siendo habitual el primer día fueron los pacientes con artrosis, de la mano de OAFI, los que tomaron la palabra para explicar la importancia de tener un papel activo en la gestión de su enfermedad. Un paciente informado es un paciente que sabe mejor lo que le pasa, está más tranquilo y toma decisiones en beneficio de su salud mejorando su calidad de vida. Además, se explicaron las principales líneas de acción de la Fundación OAFI, que, a través de su voluntariado, realiza muchas actividades solidarias y sociales para que los pacientes se sientan acompañados y sientan el calor de otros pacientes que han estado como ellos y que han mejorado.

No podía faltar, junto a los pacientes, la participación de la Agencia Europa del Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), sociedades médicas y científicas, y expertos de prestigio internacional que realizaron didácticas y valiosas ponencias con temas tan variados como las alternativas terapéuticas, suplementos alimentarios, deporte, auto curas, bienestar emocional, arquitectura, etc. La temática sobre dolor estuvo presente en las mesas y se fue desgranando el qué pueden hacer los pacientes para mejorar.

Cabe decir que la artrosis es considerada una enfermedad limitante, ya que a medida que progresa reduce la capacidad de movimiento, lo que reduce la autonomía y hay que pensar en soluciones para cada caso. De todo esto y más, se habló en el congreso internacional de pacientes para ayudar a tener una mejor calidad de vida. También OAFI recibió de manos de la Sociedad Española de Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC) un premio a la mejor asociación de pacientes del año.

Desde el congreso se hizo un llamamiento a reforzar y mejorar los sistemas sanitarios de los países, a cambiar sus modelos de gestión de las enfermedades crónicas y en particular de la artrosis por todas sus comorbilidades asociadas. Una mesa liderada por pacientes españoles pidió al Ministerio de Sanidad que cese en su pretensión de desfinanciar los fármacos conocidos como SYSADOAs, dejando a 2,8 millones de pacientes con artrosis y comorbilidades asociadas sin alternativa terapéutica.

Por último, en el congreso se habló del deporte da alta competición y amateur, la prevención y rehabilitación de lesiones. Hacer ejercicio es salud, pero se debe conocer el cuerpo y también seguir las indicaciones de los profesionales (médicos, fisioterapeutas, podólogos, nutricionistas, etc.).

La fundación OAFI agradeció en la clausura del congreso la alta participación de personalidades e instituciones internacionales de gran prestigio que dieron su apoyo de forma altruista y a favor de los pacientes con artrosis.

Acerca de OAFI

La Osteoarthritis Foundation International (OAFI) es una fundación sin ánimo de lucro e independiente que se dedica a la prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida de los pacientes con artrosis. La fundación OAFI ha desarrollado desarrollado una serie de programas educacionales centrados en los grupos de riesgo como: Programa "Hablemos de Salud Articular", "OAFI Woman", "OAFI Sport", "OAFI Sport Children" y "OAFI Sport Veterans", todos ellos pensados para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes que ya padecen artrosis con un enfoque claro a la prevención y autocuidado de uno mismo. También realiza una importante obra social y de ayuda a miles de pacientes con artrosis necesitado/as ofreciendo asistencia y acompañamiento para que mejoren su calidad de vida.

WEB: https://www.oafifoundation.com/

*Adjuntan informe adicional con toda la información de las ponencias y mesas redondas.

