FINTECH: La transformación digital en el sector financiero Comunicae

miércoles, 11 de noviembre de 2020, 09:33 h (CET) Fintech Innovation Summit #FIS20. El sector financiero en tiempos de Covid-19. Tendencias del sector Fintech para 2021 La crisis del COVID-19 ha puesto a todo el ecosistema financiero bajo presión y no ha hecho más que acelerar los cambios y las tendencias que ya se estaban produciendo en el sector financiero: soluciones 100% digitales y personalizadas, mayor comunicación y colaboración con startups, foco en el consumidor y mayor inversión en todo tipo de tecnologías serán las claves de esta industria en la nueva normalidad

Acompañando a esta nueva realidad, han llegado también tendencias FinTech en los últimos meses: sociedad sin dinero en metálico, la consolidación de los préstamos online y la importancia de los datos.

El sector fintech sigue activo y encara el 2021 después de recorrer un año diferente, pero que, por lo general, ha sido positivo para muchas empresas financieras con alto componente tecnológico que ofrecen soluciones innovadoras.

En el contexto actual, el próximo 25 de Noviembre se reunirán en un Congreso online interactivo B2B a más de 40 expertos de empresas referentes a nivel nacional e internacional y más de 250 profesionales del sector en la 2da. edición del Fintech Innovation Summit Virtual Experience, el punto de encuentro anual entre profesionales del ecosistema Fintech, la industria bancaria y financiera y, las compañías tecnológicas más influyentes, disruptivas e innovadoras que están redefiniendo los servicios financieros, que tienen como objetivo presentar los retos y oportunidades que traen las nuevas tecnologías y analizar el sector financiero en tiempos de COVID-19.

Se tratarán temas innovadores como Open Banking y los nuevos modelos de negocio, Innovación abierta y la Transformación digital, soluciones basadas en crypto, el rol de las billeteras virtuales, cryptoeconomía, los nuevos marcos regulatorios que democratizan tecnologías y servicios, el avance del Big Data y la Inteligencia Artificial, la revolución en los pagos digitales, el papel del Blockchain en el futuro del sector financiero y bancario, la banca en la nube, Crowdfunding, Préstamos P2P e Inversiones Alternativas o la Ciberseguridad post PSD2.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing con el soporte de IT-LATINO.net y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de BBVA, Bit2me, Chakray, Equinix, Finnovista, Fortinet, Interxion, IronIA Fintech, Magnolia, Mnemo, Oney, Unnax, Viacash y, la colaboración de profesionales y empresas líderes como CaixaBank Payments & Consumer, Bankia, Mitek Systems, Datuary, Entelgy Digital, Zone2Boost, 2Gether, Lendmarket , Quum Comunicación; de asociaciones referentes en el sector como FINTECH SPAIN, ACLE , ALASTRIA, AMETIC, ANBAN, AENTEG, AEPIA y de escuelas de negocios líderes en formación como IEBS Business School, IEB, Algoritmia - Instituto Europeo de Formación Tecnológica, entre otras.

Se presentará en ésta jornada online 5hs de contenido exclusivo, dividido en tres bloques: Innovación, Transformación Digital y Disrupción, cómo la innovación digital está transformando las finanzas. El registro al evento está abierto y podrás conseguir la entrada gratuita AQUÍ.

El 2 de diciembre organizamos dentro del marco del Fintech Innovation Summit 2020 el 1er AFTERWORK ONLINE DEL SECTOR FINTECH, encuentro profesional de networking de alto nivel entre los directores de finanzas, profesionales de IT, empresas Fintech y empresas participantes en el congreso donde podrán aprovechar para aumentar su red de contactos, conocer otros profesionales con intereses afines y generar oportunidades de negocio.

Tendencias Fintech 2021

El sector Fintech vive en un cambio constante y ha experimentado en los últimos meses un fuerte crecimiento determinado por la pandemia de COVID-19 al tener modelos especialmente adaptados a la "nueva realidad". Se analizará con expertos durante la jornada sobre las principales tendencias que dibujarán el nuevo escenario y sus aplicaciones.

¿Cuáles serán algunas de las tendencias que transformarán el sector Fintech en 2021?

La cryptoeconomía continuará ganando peso

Neobancos

Monetización Fintech y educación financiera personal

Mayor enfoque en la ciberseguridad

Incremento de opciones en los pagos móviles

La Inteligencia Artificial

Blockchain

Crowdlending Más información en: https://urbaneventmarketing.com/fintech-innovation-summit/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre Fintech Innovation Summit

Fintech Innovation Summit forma parte de una serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas en sectores tales como el de Viajes y Turismo, Experiencia de Usuario, Hosting & Cloud, etc.

Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Contacto:info@urbaneventmarketing.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.